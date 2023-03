Mappa del tartufo. Domani la presentazione del MapMagazine a Napoli: inserite anche tre tappe di eventi nel Potentino

Curato da Gianluca Carrabs, questo primo prodotto editoriale del progetto racconta su carta e digitale le manifestazioni organizzate dalle città che hanno sposato un’eccellenza della nostra tavola

Typimedia Editore ha realizzato MapMagazine Tartufo 2023. Trenta tappe per trenta eventi: è un’innovativa mappa crossmediale dedicata al tartufo che racconta su carta e digitale 30 grandi eventi del 2023 dedicati a un’eccellenza della nostra tavola. Nella Mappa, vengono illustrati gli eventi in agenda in Basilicata per quanto riguarda il tartufo: a Carbone, Marsicovetere e Muro Lucano. Si tratta di sono appuntamenti di grande richiamo per tutta la Basilicata. Il tutto verrà presentato venerdì 17 marzo alle ore 11 alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, presso la Sala Forum Turismo e Destinazione, in viale Kennedy 54. Nel corso dell’evento interverranno alcuni tra i massimi esponenti sul tema, come Antonio Degiacomi, Presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo e Michele Boscagli, Presidente Associazione Nazionale “Città del Tartufo”. “Al termine – fa sapere l’organizzazione – offriremo una degustazione del tartufo pregiato di Norcia, del tartufo bianchetto e del tartufo nero di Bagnoli, con Maccheroncini di Campofilone IGP, abbinati con Verdicchio dei Castelli di Jesi e Rosso Conero della Cantina Moncaro”.

Per consentire di conoscere l’Italia del Tartufo: le fiere nazionali e internazionali, le sagre, i festival e le mostre mercato.[LC1] Sono queste le ragioni che hanno spinto Typimedia Editore, in collaborazione con ACI – Automobile Club d’Italia, a realizzare “MapMagazine Tartufo 2023. Trenta tappe per trenta eventi”, che sarà diffusa nel 2023 in tutte le librerie e le edicole italiane, primo prodotto editoriale del progetto “L’Italia del Tartufo”.