Carabinieri del Nas nelle mense scolastiche. Nessun problema nel Potentino, nel Materano scoperto deposito di una cucina in un bagno

Continuano i controlli dei Carabinieri del NAS anche in Basilicata. Nell’ultimo periodo, d’intesa con il Ministero della Salute, i Carabinieri nel Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno fatto una serie di ispezioni in numerose mense scolastiche d’Italia. Non sono stati riscontrati grandi irregolarità in Basilicata. In particolare, l’unico episodio sul territorio lucano è stato registrato in provincia di Matera dove, in un istituto comprensivo, è stata scoperto che il bagno di una palestra era adibito a deposito delle stoviglie e degli utensili per cucina. In questo caso, sono scattati tutti gli ulteriorio approfondimenti e le restrizioni del caso. Nessuna irregolarità è stata riscontrata nel Potentino da parte dei Carabinieri.

In totale, in Italia, chiuse nove cucine per carente igienico-sanitarie e strutturali, in particolare per presenza di muffa. Sequestrati oltre 7 quintali di derrate alimentari. 341 le mense irreglari in Italia, oltre il 30 % di quelle controllate. 482 le violazioni penali e amministrative elevate. Spicca, tra le varie problematiche, la cattiva gestione degli alimenti e le condizioni d’igiene nei locali e nelle aree di preparazione dei pasti.

