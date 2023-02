Potenza, compie 100 anni nonna Antonia Smaldore. Il Potentino si conferma terra di longevità

Ancora una centenaria in Basilicata e ancora una volta nel Potentino, che si conferma sempre più terra di longevità. Ha infatti spento oggi le 100 candeline la signora Antonia Smaldore, nata ad Abriola il 15 febbraio 1923. La signora Antonia vive a Potenza ed oggi per lei tanti sorrisi in occasione dei festeggiamenti per il secolo di vita. Nonostante qualche acciacco, non le manca il sorriso e oggi in abbondanza, con tanto di fascia per il buon compleanno e addobbi particolari. La signora Antonia, figlia unica, non ha figli, e dopo la morte del marito, avvenuta oltre trent’anni fa, si è ritrovata a vivere praticamente da sola. Ma ad accoglierla tempo fa è stata una famiglia di Potenza, facendola diventare a tutti gli effetti una persona di famiglia e diventando una vera e propria nonna. A prendersi cura di lei la famiglia di Felice Giordano, Rachele Laterza e Lucia Giordano. Che si prendono cura amorevolmente e soddisfano ogni suo bisogno e necessità. Oggi una piccola festa con la torta, domenica in programma presso un locale della città una festa più grande per i cento anni di nonna Antonia. Vive da una decina di anni con quella che è la sua nuova famiglia, è una vera e propria nonna per loro e nonostante l’età, è abbastanza autonoma. Ed è circondata da tanto bene e affetto.

Claudio Buono