“Romanesca”, ecco il singolo inciso dal chitarrista lucano Marcello de Carolis dedicato a Mario Gangi

Da oggi è disponibile il singolo “Romanesca (a Mario Gangi)”, composto dal maestro Massimo Ceccarelli ed inciso dal chitarrista lucano Marcello De Carolis

Il maestro Massimo Ceccarelli, oltre ad essere un contrabbassista e bassista eccelso, è anche un chitarrista, cantante, attore ed autore, ma soprattutto un grande compositore. Infatti, nella sua carriera musicale, ha composto molte opere e vinto numerosi premi di composizione tra cui il Pittaluga di Alessandria, Lagonegro, Nurtingen. Numerose sue composizioni sono dedicate alla chitarra classica. Molte delle sue opere sono dedicate a grandi musicisti. La Romanesca è dedicata al grande chitarrista Romano Mario Gangi scomparso nel 2010. Il maestro Massimo Ceccarelli ha chiesto al chitarrista Lucano Marcello De Carolis di incidere la sua opera. I due avevano già collaborato per l’incisione del Concerto di Matera per chitarra battente e 10 strumenti composto dal compianto maestro Angelo Gilardino e presente nell’album d’esordio di De Carolis “The Eclectic Beating – contemporary music for chitarra battente”. Così, la collaborazione tra Ceccarelli e De Carolis si rafforza e chissà a cos’altro porterà. Marcello De Carolis ha deciso di incidere il brano nel suo De Carolis Studio di Potenza. In seguito ha affidato il mix e mastering ad Alessandro Luvarà, fonico di grande esperienza dello Spain Audio di Molochio. La foto e la parte grafica della copertina della Romanesca è stata realizzata dal maestro fotografo Vito D’Andrea.

Marcello De Carolis si diploma in chitarra classica al conservatorio G. da Venosa di Potenza nel 2012 con il massimo dei voti e lode. Frequenta numerosi corsi e masterclass tenute da diversi maestri tra cui: Angelo Gilardino, Luca Fabrizio, Roland Dyens, Leo Brower, Aniello Desiderio. Intraprende lo studio della chitarra battente con il maestro Francesco Loccisano. Nel 2015 fonda, insieme al maestro Luca Fabrizio, il duo “Cordaminazioni” in cui suona la Chitarra Classica e la Chitarra Battente e con il quale ha inciso il disco omonimo edito da Italysona. Nel 2017 il maestro Angelo Gilardino dedica a lui e al maestro Luca Fabrizio la composizione “Albero Solitario” per chitarra battente e chitarra classica e nel 2018 il “concerto di Matera” per chitarra battente e 10 strumenti. Entrambi i brani sono stati incisi da De Carolis e sono stati pubblicati a febbraio 2021 con l’etichetta Da Vinci Classics nel suo primo disco da solista “The Eclectic Beating – Contemporary music for chitarra battente”. Dal 2017 inizia la collaborazione con Francesco Loccisano. I due, oltre all’attività concertistica che li ha portati in tour per l’Italia, hanno già all’attivo la pubblicazione di “La chitarra battente – metodo base” edito da fingerpicking.net e il disco “Venti” edito da Italysona.