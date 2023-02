Dopo il gas gratis la Basilicata chiede al Governo una quota dell’energia prodotta in territorio lucano per restituirla ai cittadini

La Basilicata ha chiesto al Governo una quota dell’energia prodotta in territorio lucano. Per restituirla ai lucani. E’ questa l’ultima proposta del governatore Vito Bardi, che si è già attivato e ha valutato la fattibilità della proposta al Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. La richiesta è che una quota dell’energia prodotta dagli impianti lucani connessi alle fonti energetiche rinnovabili, possa essere riconosciuta alla Basilicata. “Vogliamo replicare – ha dichiarato il governatore Bardi – le politiche di compensazione ambientale, così come avviene per quelle derivanti dalle estrazioni delle concessioni minerarie, risorse che hanno poi garantito l’erogazione del “gas gratis a tutti i lucani”. “L’obiettivo – ha concluso – è applicare la medesima “filosofia” anche all’energia elettrica”.

Claudio Buono