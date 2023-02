Lupo salvato nel Potentino dopo essere investito a Marsico Nuovo. In cura e sottoposto a intervento chirurgico

Un lupo è stato salvato nel Potentino dopo un incidente. E per fortuna dovrebbe farcela dopo una serie di cure e un intervento a cui è stato sottoposto. Il lupo, esemplare giovane di un anno, è stato investito una decina di giorni fa nel territorio di Marsico Nuovo, comune che ricade nell’area del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, dove i lupi avvistati sono tanti. Dopo l’investimento, è stato decisivo l’intervento dei Carabinieri Forestali e della Polizia Ambientale della Regione Basilicata, che si sono presi cura dell’animale e lo hanno inizialmente trasferito presso il centro cinofilo, situato tra i territori di Picerno e Tito. Dopo le prime cure, il lupo qualche mattina fa è stato trasferito in una clinica veterinaria per un intervento chirurgico. Una operazione delicata avvenuta con successo. Il lupo presentava la frattura di tutti e due gli arti posteriori. Adesso di nuovo il trasferimento nel centro cinofilo e poi un paio di mesi di recupero, per poter poi continuare a correre tra i boschi. A darne notizia è stato il TgR Basilicata.

Claudio Buono