Pavimentazioni outdoor: perché il gres porcellanato conviene anche per gli esterni

Scegliere la pavimentazione outdoor più adatta è una fase molto importante per avere il meglio delle performance dalle piastrelle per esterni. Proprio per questo motivo, fare affidamento sul gres porcellanato è sicuramente una buona scelta per poter coniugare la resistenza alla convenienza assicurata dal materiale.

Quando si progetta una casa, specialmente nel caso degli esterni, sono molti gli ostacoli che possono rovinare il rivestimento installato, questo significa che i materiali devono rispondere a specifiche esigenze che gli consentano di preservarsi nel migliore dei modi.

Specifiche tecniche del rivestimento outdoor

Le proprietà della pavimentazione per gli spazi esterni devono essere legate principalmente alla resistenza del materiale: questi pavimenti sono esposti ad intemperie e altri agenti atmosferici come umidità e sbalzi di temperatura, per fare tutto questo, il materiale perfetto è proprio il gres porcellanato. Si tratta di un prodotto presentato in moltissime varianti, in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente. La forza principale del gres per esterni sta nella grande resistenza, nell’impermeabilità e nella durevolezza. Inoltre, dal punto di vista estetico, consente di richiamare in modo molto realistico la texture di numerosissimi materiali, questo significa che è una soluzione perfetta per rivestire non solo i balconi, ma anche il giardino e altri spazi outdoor.

I vantaggi del gres porcellanato per esterni

Oltre a quelli appena visti, ci sono molti altri vantaggi che fanno del gres porcellanato la scelta migliore per il rivestimento degli esterni. Su tutti predomina la versatilità degli articoli che consentono di essere impiegati anche nelle aree più esposte delle zone esterne. Niente a che vedere con i materiali tradizionali. Le qualità più evidenti del gres porcellanato sono:

l’impermeabilità.

la resistenza agli sbalzi di temperatura e alle abrasioni.

la semplicità della fase di pulizia.

La resistenza del gres porcellanato è dovuta alla sua composizione in argilla magra, sostanza che viene solitamente cotta a temperature tra i 1200 e i 1400°C in modo da poter ottenere una ceramica dura. Grazie alla porosità del risultato, che rasenta lo zero, offre assoluta impermeabilità anche in caso di piogge intense. Tutto ciò permette al gres porcellanato per esterni di non rovinarsi nel tempo e di conservare senza troppi problemi il suo effetto estetico.

La soluzioni di gres porcellanato più apprezzate per gli spazi esterni

Come detto in precedenza, tra i principali punti di forza c’è la varietà di colori ed effetti che il gres porcellanato è in grado di riprodurre. Il gres porcellanato imita perfettamente le venature del parquet, nel caso di un effetto legno, la pietra, nel caso del gres effetto pietra, e molti altri materiali. Ad ogni modo, i principali effetti apprezzati dal mercato per i rivestimenti esterni sono sicuramente il gres porcellanato effetto cotto, richiamante i colori caldi della terracotta, e il gres porcellanato effetto pietra, per gli spazi dal tono più solido e solenne.

Tuttavia, ci sono molte altre soluzioni che gli consentono di ricoprire qualsiasi ruolo. Uno su tutti è il gres porcellanato effetto legno, solitamente impiegato sui balconi e sul bordo piscina come elemento chic.

Il costo del gres per esterni

Tra i punti di forza del gres porcellanato per esterni ancora non nominati c’è sicuramente il costo. La convenienza del gres consente di arredare gli spazi esterni partendo da prezzi bassi e competitivi rispetto alle altre soluzioni tradizionali disponibili sul mercato. Questo è dovuto ai minori costi dei materiali di cui riproduce l’effetto. Questo discorso vale soprattutto nel caso in cui si desideri un gres porcellanato effetto legno o effetto marmo.

Bisogna però tenere in considerazione anche la qualità del gres che si intende acquistare: il costo varia proprio a seconda delle proprietà del singolo articolo e del suo profilo.