Bruciatori di essenze: come usarli per creare atmosfere diverse in ogni stanza

Se siamo alla ricerca di un diffusore di aromi per profumare la nostra casa dal design unico e accattivante, allora un bruciatore di essenze potrebbe fare al caso nostro.

Questi elementi sono sempre più amati per diversi motivi.

Innanzitutto sono molto semplici da utilizzare. Hanno uno scomparto dove posizionare una piccola candela. La fiamma della candela riscalda e fa evaporare l’acqua contenente qualche goccia di olio essenziale che si trova nella parte superiore del diffusore.

Il profumo viene diffuso nell’aria in maniera istantanea, riempiendo la stanza dell’aroma da noi prescelto.

Inoltre si tratta di veri e propri elementi di design in grado di caratterizzare gli interni, sfruttando la suggestione creata dalla fiamma della candela.

Scegliendo tra i migliori bruciatori di essenze ci assicureremo di creare un ambiente domestico unico e sofisticato.

Ma andiamo a vedere alcuni pratici consigli per utilizzare al meglio i bruciatori per creare atmosfere diverse in ogni stanza della casa.

Scelta degli oli

Ogni olio essenziale ha le sue proprietà, e pertanto ogni stanza dovrebbe avere una profumazione differente. Alcuni oli essenziali, come la menta o quelli estratti dagli agrumi, hanno un effetto rinvigorente ed energizzante, e pertanto si rivela appropriato utilizzarli nella zona del soggiorno e della cucina.

Nella zona notte, invece, si rivelano più indicati degli oli dalle proprietà rilassanti, quali la lavanda, il sandalo o il basilico. Questi oli, usati con moderazione, possono contribuire a farci rilassare e a conciliare il sonno.

Nel bagno saranno indicati degli oli dall’aroma fresco, che suggeriscono l’idea di pulizia, come l’eucalipto o l’olio di tea tree.

Moderazione nell’uso degli oli

Un errore che fanno alcuni è quello di esagerare con le quantità di olio essenziale aggiunto al diffusore. Un odore troppo forte e concentrato, però, potrebbe risultare fastidioso, annullando l’effetto piacevole a esso connesso. È consigliabile quindi iniziare con delle piccole dosi e regolarsi di conseguenza.

Scelta in base alla stanza

Per quanto riguarda la camera da letto, è consigliabile utilizzare un diffusore elettrico rispetto a uno a candela. Questo perché un modello elettrico può essere impostato per lo spegnimento automatico, per un livello di sicurezza maggiore.

Nella zona giorno possiamo davvero sbizzarrirci, scegliendo il bruciatore di essenze che più si addice ai nostri gusti e al nostro stile. Potremo scegliere dei modelli dal sapore naturale, realizzati in bamboo, in legno, in pietra o in ceramica, a seconda dell’arredo. Combinati con portaincenso e candele, possono dare origini a delle zone davvero accoglienti e affascinanti.

Qualche precauzione

Abbiamo visto come questi strumenti possano rivelarsi dei validi alleati per ottenere un ambiente domestico ancora più accogliente e gradevole. Ci sono solamente alcune piccole precauzioni che dovremmo prendere per utilizzare i bruciatori di essenze in sicurezza.

Innanzitutto, non dovremmo posizionarli vicino a materiali che prendono fuoco facilmente, come i tessuti.

Dovremmo inoltre tenerli lontani dalla portata dei bambini piccoli, per evitare che questi si scottino.

Detto ciò, non ci resta che scegliere il diffusore di aromi più adatto alla nostra casa.