Il Comune di Bella ricorda le vittime della strada

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Bella e fortemente voluta ieri, celebra la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, ricorrenza istituita nel 2005 dalla Organizzazione delle Nazioni Unite, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione delle istituzioni su una emergenza di carattere mondiale. Lo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite ha affermato che “ogni anno 1,3 milioni di persone perdono la vita in incidenti stradali e 50 milioni sono feriti. Si tratta della principale causa di morte per bambini e ragazzi”. Assumere comportamenti adeguati e responsabili durante la guida, attenersi al rispetto delle norme del Codice della Strada è fondamentale per evitare la morte di tante persone. Tuttavia è altresì necessario che le Istituzioni si facciano carico di rivedere i piani di viabilità urbani ed extraurbani a livello di manutenzione e messa in sicurezza delle arterie. Si tratta di pensare a paesi e città sempre più a misura dei cittadini, più sicure, più belle e più vivibili per tutti

“Ai familiari delle vittime della strada – ha dichiarato Carmine Ferrore, assessore al Comune di Bella e consigliere provinciale – esprimiamo piena vicinanza ed impegno a contrastare questa strage silenziosa. Presto Bella avrà una piazza, uno slargo o una via dedicata alle Vittime della Strada. Si ringrazia per la partecipazione la cittadinanza, le famiglie che hanno perso i loro cari, le forze dell’ordine, don Ovidio, la Presidente dell’Associazione vittime della strada Potenza Rosalba Romano, il Presidente della Provincia Christian Giordano, il giornalista moderatore Davide Di Vito.

Ricordare per non dimenticare. Ricordare per cambiare. Tutti insieme per dare precedenza alla vita”.