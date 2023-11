Come acquistare una casa all’estero e quanto conviene

L’acquisto di un immobile all’estero è un investimento che può essere molto conveniente, ma che richiede una serie di valutazioni e di approfondimenti prima di essere intrapreso. I mercati favorevoli, specialmente in alcune parti del mondo, permetto di poter ripensare agli investimenti sul mattone privilegiando altri paesi rispetto all’Italia. Una scelta che deve essere affidata a professionisti del settore che sapranno analizzare accuratamente il tipo di capitalizzazione e consigliare le offerte migliori.

Scopriamo come comprare casa all’estero, quali sono le nazioni che offrono le migliori possibilità e i principali fattori da considerare.

Comprare una nuova casa

Comprare una causa significa adempiere ad una serie di passaggi burocratici che, in virtù dell’alto investimento che si sta facendo, devo essere garantiti al 100%. Per questo la miglior cosa risulta essere affidarsi ad un consulente o un’agenzia immobiliare specializzata in investimenti su immobili all’estero. In generale, è necessario aprire un conto corrente in banca una locale per effettuare il trasferimento del denaro fondamentale per l’acquisto, nominare un avvocato o un notaio locale che si occuperà di tutte le pratiche burocratiche legate all’acquisto e assicurare l’immobile, obbligatoria per la maggior parte dei paesi.

La scelta del paese in cui acquistare un immobile all’estero è un fattore fondamentale per la buona riuscita dell’investimento. I principali fattori da considerare sono, primo tra tutti, la situazione economica e politica del paese dove si sta valutando l’acquisto, che ovviamente deve essere stabile così da garantire la tutela degli investimenti. Anche il mercato immobiliare deve essere in crescita o in fase di consolidamento, per garantire la possibilità di rivendere l’immobile a un prezzo vantaggioso. Inoltre, il paese estero deve essere facilmente raggiungibile per facilitare la gestione dell’immobile.

Investimenti sugli immobili

Esistono diverse tipologie di investimento immobiliare all’estero, che possono essere distinte in base all’obiettivo dell’investimento. Tra questi abbiamo gli investimenti core, value add e oppurtunistic. I core sono che mirano a ottenere un rendimento costante nel tempo. In genere, si tratta di immobili in buone condizioni, situati in zone consolidate e con una domanda abitativa stabile. I value add sono investimenti di medio termine con l’auspicio di un rendimento maggiore attraverso interventi di miglioramento dell’immobile. Le condizioni degli immobili sono buone e con un potenziale di miglioramento. Gli ultimi invece, gli opportunistic, sono investimenti di breve termine il cui rendimento può essere elevato attraverso operazioni di compravendita rapida. Sono immobili in condizioni mediocri, situati in zone in forte espansione o con una domanda abitativa in crescita.

Alcuni paesi che offrono buone opportunità di investimento immobiliare sono il Portogallo, una destinazione turistica molto popolare con un mercato immobiliare in crescita, la Spagna, altro paese molto popolare per il turismo con un mercato immobiliare in ripresa, e infine la Repubblica Ceca con la Romania, entrambe in forte sviluppo economico e con un mercato immobiliare ancora relativamente accessibile.

Vantaggi e possibilità di guadagno

Tra i principali vantaggi dell’acquisto di un immobile all’estero ci sono un rendimento potenziale più elevato rispetto all’Italia. Il mercato immobiliare di alcuni paesi, come ad esempio quelli in via di sviluppo, può offrire rendimenti potenziali più elevati. Ad esempio, se si pensa all’America, il piano potrebbe essere quello di acquistare una casa per trasformarla in un bed & breakfast e affittarla settimanalmente a turisti. Il margine di guadagno è piuttosto alto e assicura un ritorno sull’investimento piuttosto veloce. Altra ipotesi è affittarla come una normale casa per avere una rendita costante senza troppo impegno. Un altro vantaggio riguarda un aspetto del tutto finanziario. Quando si tratta di investimenti, diversificare il portafoglio da una sicurezza maggiore andando a ridurre il rischio. Per una tranquillità economica è dunque consigliato investire una parte del proprio capitale in azioni e obbligazioni, e una restante parte in immobili. Infine, avere una casa all’estero può essere un passo verso la realizzazione del sogno di vivere o lavorare in un altro paese.

Per non avere capovolgimenti della medaglia e guadagnare gestendo un’immobile all’estero nel migliore dei modi, bisogna anche ponderare accuratamente una serie di fattori. Tra questi i costi di gestione e manutenzione che potrebbero essere più elevati rispetto all’Italia. Inoltre, l’amministrazione di un immobile all’estero può essere più complicata rispetto a quella di un immobile in Italia, a causa della distanza e delle differenze culturali.