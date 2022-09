“Oltre Ippocrate”. Pubblicata la prima fatica letteraria del dott. Bruno Masino, già direttore dell’Ospedale di Villa d’Agri

Risale ai giorni scorsi la pubblicazione del romanzo del dott. Bruno Masino dal titolo “Oltre Ippocrate”. Il libro è stato edito da Epika Edizioni ed è il romanzo d’esordio di Masino, medico chirurgo e già direttore dell’ospedale di Villa D’Agri, con la passione della scrittura. È un romanzo di formazione dal cui titolo si intuisce come la storia di vita del protagonista, Andrea, vada ben oltre la sua professione. Ambientato in un paesino del sud a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, narra di un giovane medico che qui trasferitosi dal suo paese d’origine, fa della professione svolta con passione, impegno e dedizione al prossimo, la sua ragione di vita. Ma l’impatto con la nuova realtà in cui si trova a operare è difficile, però pian piano si innamora di essa realtà e, pur non tralasciando la sua missione, sente che è giunto il momento di fare qualcosa per riscattarla dall’ostaggio in cui versa nei confronti di poteri e interessi non leciti. È un racconto da leggere perché si tratta di una bella storia in cui si intrecciano personaggi e vicende diversi che la rendono avvincente. Da non trascurare che proprio per tale ragione si presta anche ad essere oggetto di un possibile adattamento cinematografico. Il dott. Masino, con questo suo esordio narrativo mostra passione e racconta una storia del Sud che, nel territorio e nel contesto laddove è ambientato, contiene molte connotazioni ancora oggi attuali.. Nelle prossime settimane e mesi, come anticipato dal dott. Masino, saranno diverse le iniziative di promozione del libro con presentazioni che si terranno su tutto il territorio lucano e anche oltre. Buona la prima, attendiamo che l’autore si cimenti in futuro in altre opere narrative con storie di analoga profondità e che sappiano rapire il lettore come è accaduto con “Oltre Ippocrate”.

