Art International Film Festival a Matera, doppio importante riconoscimento per il regista e attore Dino Lopardo di Brienza

Dino Lopardo, attore e regista di Brienza, in co-produzione con L’Avvelenata e Patroclo Film, ha presentato il cortometraggio “Vecchio” con Leo Gullotta al festival Matiff – Matera Art International Film Festival, a Matera, tenutosi nei giorni scorsi. Il festival quest’anno ha guardato luna con il tema “Moonwalk e la (sostenibile) leggerezza dell’essere”. Il Cortometraggio di Dino Lopardo ha ottenuto due importanti riconoscimenti vincendo come “miglior corto” nella sezione Short e “miglior attore” a Leo Gullotta per la sua magistrale interpretazione.

Da una giuria di altissimo livello composta da Hermes Mangialardo, Marco Spagnoli, Giovanni Guardi, Giorgio Verdelli, Armando Lostaglio, Maria Xenia Doria Visconti di Modrone e dal premio Oscar, Marco Regina la motivazione: Corto in B/N che rievoca il crepuscolo della vita. Tracce di Umberto D. Di Vittorio De Sica; la sublime interpretazione di Leo Gullotta rende oltremodo la poetica della fine e tuttavia il sorriso accennato su di una rosa e della vita che si alterna ad un’altra. La terza edizione scandita da Cinque giorni di grande cinema, tra film in concorso provenienti da tutto il mondo ed anteprime nazionali, insieme a prestigiose e inedite sonorizzazioni ed eventi accademici legati al progetto “Archimoon“, che consolida la collaborazione col Politecnico di Bari.

Gran finale con la cerimonia di premiazione dei vincitori e la consegna del premio Luchino Visconti alla carriera, che dopo Giancarlo Giannini, Pupi Avati, Marco Tullio Giordana ed Orsini quest’anno andrà al maestro Gabriele Salvatores. Dopo l’omaggio ai sanitari impegnati in corsia, che ha fatto registrare in pochi giorni migliaia di visualizzazioni con il video “NessunoEscluso”, promosso da Amnesty International e dopo “Partecipare” con Iole Franco sul tema dell’assenza, Dino Lopardo presenta “Vecchio” con la partecipazione straordinaria di Leo Gullotta nei panni del protagonista. «Chi è felice nella solitudine, o è una bestia selvaggia o un dio» diceva Aristotele. «La morte non arriva con la vecchiaia, ma con la solitudine» sosteneva invece Gabriel Garcia Marquez. Queste due importanti citazioni hanno aperto uno spunto di riflessione che ha spinto Dino Lopardo a lavorare su questo progetto: “Vecchio”.

Dino Lopardo è attore-autore e regista formatosi presso l’Accademia d’Arte Drammatica di Roma. Contemporaneamente si laurea con una tesi in teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo. Nel 2015 si specializza in sceneggiatura televisiva/cinematografica e drammaturgia presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Come autore scrive e realizza il video “NessunoEscluso” per Amnesty International. Nel 2020 Scrive e dirige il cortometraggio “Partecipare”. Nel cinema prende parte al film “Basilicata Coast to Coast” di Rocco Papaleo; “Hai paura del buio” di Massimo Coppola; “Una domenica notte” di Giuseppe Marco Albano; “Il più bel giorno della mia vita” di Dino Santoro; “Alice e il paese che si meraviglia” di Giulia Grandinetti.