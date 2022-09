Baragiano, in piazza Plebiscito ospiti i cinghiali

In piazza ospiti i.. cinghiali! Succede a Baragiano paese, dove qualche sera fa, poco dopo le 22, un branco di cinghiali ha raggiunto la centralissima piazza Plebiscito. Stupore, e anche paura e preoccupazione, da parte della comunità e di chi in quel momento si trovava in paese. I cinghiali, almeno 5 o 6 quelli avvistati, di un branco pare composto da una decina di mammiferi, quasi in fila indiana si sono avvicinati alla piazza. Madre e pargoli. Per fortuna, subito dopo sono fuggiti via, allontanati con le buone maniere da chi si trovava sul posto. Non è l’unico caso. Nel Potentino diversi i casi segnalati con i mammiferi che si avvicinano sempre più negli abitati. Animali che alla presenza dei pargoli, e se in difficoltà, non rinunciano ad attaccare.

Tra i cacciatori, intanto, è iniziato il conto alla rovescia per l’apertura della caccia. Quella al cinghiale è consentita dal 15 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023 esclusivamente in squadra e solo in battuta e braccata con l’uso esclusivo di munizioni senza piombo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Intanto, pare essere totalmente fallito il piano di abbattimento della Regione Basilicata, che prevedeva una riduzione di 80mila capi in un triennio a partire dallo scorso anno. Nel 2021 sono stati abbattuti appena 8mila capi. E gli esemplari, secondo le stime degli esperti, aumentano di 20mila unità all’anno.

Ma i numeri sono davvero emergenziali anche per i danni: in Basilicata, nel 2021, sono stati registrati 303 incidenti causati dai cinghiali e oltre 1 milione di euro di danni alle colture agricole. Numeri che si basano su quanto denunciato dai cittadini. Tanti non lo hanno nemmeno fatto.

Claudio Buono