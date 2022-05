San Siro: tutto esaurito per Inter-Sampdoria

A breve gli ultimi biglietti disponibili: occhio ai canali secondari

Lo scudetto è ancora appeso ad un filo sottile e ad un miracolo firmato Berardi, Raspadori, Scamacca. Ma il popolo dei nerazzurri domenica contro la Sampdoria sarà al fianco di tutta la squadra. Il tutto esaurito è sicuro, anche se a breve saranno venduti gli ultimi tagliandi, congelati come avviene sempre in questi casi dal club per esigenze interne. Dato che la Lega ha ufficializzato data e orario dell’ultimo match di una stagione davvero ricca, i pochi tagliandi saranno disponibili attraverso i consueti canali online. E contro il rischio bagarinaggio, il club ha spiegato che FC internazionale Milano sconsiglia di acquistare i biglietti sui canali non ufficiali, quali i siti di secondary ticketing o di annunci, compravendita ed aste online, dato che si tratta spesso di frodi. L’unico canale di vendita è il sito Inter.it e i punti vendita ufficiali del Club. E da dopodomani riapre la campagna relativa agli abbonamenti.

Eventuali formazioni delle squadre

Da un lato la squadra deve sperare che al Mapei Stadium avvenga un mezzo miracolo sportivo, dall’altro la squadra deve concentrarsi unicamente sulla Sampdoria. Dopo una settimana molto attiva ed un rientro nella notte da Cagliari, il tecnico ha concesso ai giocatori due giornate di riposo. La ripresa è fissata per mercoledì mattina; Il tecnico non ha particolari problemi di formazione: l’unico assente è Gagliardini, causa infortunio; si opterà per il classico 3-5-2 con Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian su Dumfries, a sinistra giocherà Perisic, Brozovic con Barella e Chalanoglu. Dkezo e Lautaro in avanti. Giampaolo, reduce dalla vittoria con la Fiorentina, non avrà Colley squalificato, ed i campo ci saranno Ferrari e Yoshida centrali con Bereszynski e Augello. Candreva mediana, Thorsby, Ekdal e Rincon, con Sabri a supporto di Caputo.

Rossoneri e nerazzurri

Sold out per il Meazza, i nerazzurri sperano, oltre di vincere, nel successo a Reggio Emilia del Sassuolo sul Milan per poter conquistare il prossimo scudetto. A dividere rossoneri e nerazzurri due punti in classifica, con il "Diavolo" avanti negli scontri diretti e dunque in testa nel caso di pareggio. A sfidare l'Inter ci sarà la Samp di Giampaolo, reduce dalla salvezza aritmetica dopo i k.o. di Genoa e Cagliari nell ultimo turno. All'andata, Samp e Inter si divisero la posta in palio: nerazzurri avanti due volte, prima con Dimarco e poi con Lautaro e, in entrembe le occasioni, ripresi dai blucerchiati, trascinati dalle reti dei difensori Yoshida e Augello.

Dove vedere il match

Il match Inter-Sampdoria si svolgerà domenica alle 18.00 allo stadio Meazza di Milano e verrà trasmesso con diretta streming su DAZN. La nota piattaforma, da quest anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano.