Dove andare in vacanza? Tre mete per chi viaggia da solo

Viaggiare da soli non è poi così male. Di mete ne è piano il mondo e per prendere il primo aereo, treno o nave non è necessario avere degli amici o un compagno. I compagni di avventura che si possono incontrare durante il tragitto sono tantissimi ed i rapporti che si creano nel corso di queste esperienze raramente si interrompono una volta tornati a casa. Anzi, spesso sono proprio coloro con i quali si organizzerà il prossimo viaggio. Di seguito 3 idee di viaggi per single imperdibili.

Il cammino di Santiago

Il cammino di Santiago de Compostela è una delle mete più ambite del modo. Viaggio spirituale per credenti e non, è un percorso che va sicuramente organizzato dettagliatamente e non improvvisato. A partire dalla durata, in base al tempo che si ha a disposizione, e dalle tappe che si intendono toccare.

Per percorrere tutto il cammino, ossia i circa 800 km del così detto Cammino Francese dai Pireni fino alla Galizia, occorre mediamente un mese. Il minimo per ricevere la documentazione necessaria per attestare di aver fatto il cammino sono 100 km. Per ottenerla bisogna fare riferimento ad una qualsiasi Associazione degli Amici del Cammino di Santiago dove si otterranno le credenziali essenziali anche per passare la notte in uno degli ostelli messi appositamente a disposizione sul percorso. In ogni caso, non c’è nessun obbligo. Il cammino è un motivo per ritrovare sè stesse, ristabilire un contatto con la natura e ritrovare le energie per cui l’unica cosa fondamentale è raggiungere questi obiettivi.

Chiunque decida di intraprendere questo viaggio deve sapere che la preparazione fisica e un buon equipaggiamento sono imprescindibili per potere a compimento l’opera. Il consiglio è scegliere quindi il tipo di cammino sulla base della propria resistenza fisica oltre che sui giorni a disposizione. Navigando su internet è possibile trovare tantissimi itinerari già predisposti, molto utili se si ha poca conoscenza sul tema ma un sogno nel cassetto da realizzare.

Durante il cammino si incontreranno tantissime persone dei posti più disparati del mondo e fare amicizia sarà davvero semplice. Ecco perché oltre ad essere un viaggio perfetto per chi ha bisogno di rigenerarsi è una meta prediletta anche per viaggiatori solitari o single.

Singapore

Citta-Stato multiculturale di 600 km quadrati dove si incontrano natura e modernità. Con una rete di trasporti pubblici efficientissima, Singapore è anche una delle città più sicure al mondo. Ottima per chi viaggia da solo.

Il simbolo della città è la statua del Merlion, una creatura metà leone e metà pesce situata sulla foce del fiume Singapore nel Merlion Park. Imperdibile una passeggiata a Marina Bay dove sotto le torri del famosissimo Marian Bay Sands con l’altrettanto conosciutissima Infinity Pool, una piscina a sfioro con un panorama mozzafiato. La sera, lo specchio d’acqua di fronte ospiterà lo spettacolo delle fontane danzanti con giochi di luci e musiche coinvolgenti. Sempre li vicino, è d’obbligo una visita al Gardens by the Bay, due immense serre con fiori e alberi provenienti da diverse zone climatiche mondiali, e i Supertrees Grove, giganti alberi che sembrano essere usciti da Avatar. Una delle zone più famose per il divertimento è la coloratissima Clarke Bay. Qui ci sono tantissimi ristoranti, bar, pub e locali dove passare una bellissima serata.

Infine, dedicare un po’ di tempo ai quartieri della città come Chinatown, Little India, il quartiere arabo. Moschee, tempi buddisti e induisti, ristoranti con i piatti tipici e caratteristici. Un viaggio dentro un viaggio.

Week end di benessere

Non ci si rilassa mai abbastanza. Perché non prendersi qualche giorno per staccare la spina dalla frenetica vita di tutti i giorni e prendersi un po’ di tempo per coccolarsi? In Italia i centri termali sono tantissimi e di qualità.

Tra i migliori le Terme di Saturnia in Toscana, sorgente termale con un’acqua dalla temperatura costante di 35,7 gradi. Oltre alla struttura termale, dove è possibile regalarsi un’infinità di trattamenti per il corpo ed il viso, è possibile concedersi un bagno caldo anche alle Cascatelle del Mulino, delle piscine calcaree naturali circondate dalla natura.

Brisighella è un altro borgo medioevale interessante. Tra Firenze e Ravenna, è un paese circondato dal Parco Regionale della Vena del Gesso nel cuore dell’Appennino. Tra le tante meraviglie naturali, la frazione è famosa anche per la sua acqua termale la cui caratteristica principale è l’elevano tenore salino. Le acque delle terme sono principalmente due: le acque sulfuree della sorgente di Colombarino, e le acque salso-iodiche della sorgente Igea Val d’Amone. Nel piccolo paese, dopo i meritati momenti di relax, sono tantissime le altre attività a cui potersi dedicare. Tra queste fare una visita speleologica all’interno della Grotta Tanaccia, avventurarsi in un tour delle cantine vinicole del territorio e partecipare alle feste medioevali.