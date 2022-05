Come ritornare a dormire al meglio

L’importanza del riposo

Il sonno è tra i bisogni fisiologici più importanti. Anche se a tutti può capitare di trascorrere qualche notte insonne, è bene correre ai ripari quando i disturbi del sonno si protraggono nel lungo periodo.

I disturbi del sonno possono manifestarsi in diversi modi. Alcuni impiegano molto tempo ad addormentarsi. Altri si svegliano continuamente durante la notte. Altri ancora si svegliano molto presto al mattino senza riuscire a riprendere sonno.

Grazie al sonno riusciamo a rigenerare il nostro cervello ed il nostro corpo, che sarà pronto a riprendere le normali attività quotidiane.

Quando non dormiamo bene per lunghi periodi tendiamo ad essere costantemente nervosi, a far fatica a concentrarci ed a sentirci continuamente stanchi. Vediamo insieme cosa può aiutarci a riposare meglio.

Coprifuoco digitale

I dispositivi elettronici sono diventati dei dei compagni onnipresenti nella nostra vita. Utilizzarli fino a poco prima di addormentarci non è una buona idea. Innanzitutto per via della luce blu prodotta da i loro schermi e che inibisce la produzione di melatonina. La melatonina ci consente di rilassarci e di addormentarci più facilmente, favorendo nello stesso tempo il riposo profondo.

Integratori naturali

In situazioni di particolare stress, quando ci viene difficile rilassarci ed impieghiamo molto tempo per addormentarci, possono rivelarsi utili alcuni integratori naturali a base di estratti di piante grazie alle quali sarà più facile rilassarsi ed addormentarsi. Gli integratori di melatonina sono tra i più richiesti, proprio perché offrono un apporto importante all’organismo, che impiegherà meno tempo ad addormentarsi. La melatonina influisce infatti sui cicli circadiani del sonno, ed interviene a livello dei sensori del cervello responsabili del rilassamento.

Luce e temperatura

Alcuni non riescono a dormire bene per via dell’eccessiva luce che proviene dalla strada. Altri si svegliano molto presto, appena il sole inizia a sorgere. Sarà quindi importante montare dei tendaggi pesanti o delle tapparelle che non lascino filtrare la luce. Una temperatura troppo calda può aiutarci a conciliare il sonno, ma nel corso della nottata non ci permetterà di dormire sereni.

Routine del sonno

Cerchiamo di andare a dormire e di svegliarci sempre alla stessa ora, abituando il nostro corpo a questa routine e favorendo al massimo il processo di addormentamento.

Alcuni hanno la cattiva abitudine di mangiare, lavorare o guardare la televisione a letto. In questo modo trasmetteremo al nostro cervello il messaggio che la camera da letto non è la stanza adibita esclusivamente al riposo, ed esso tenderà a mantenere alto il suo livello di attenzione, piuttosto che rilassarsi.

Materasso e cuscino

Il materasso dovrebbe essere abbastanza rigido in modo da sostenere dovutamente i punti di appoggio del nostro corpo, ma nemmeno troppo duro da risultare scomodo. Stesso discorso per il cuscino, che dovrebbe sostenere dovutamente il capo.

E’ chiaro quindi per svegliarsi rigenerati non basta solamente dormire, ma bisogna farlo dovutamente. Grazie a questi semplici suggerimenti possiamo anche noi ritrovare il piacere di riposare dovutamente.