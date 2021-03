Integratori per il percorso di dimagrimento: boom delle vendite in Italia

Nonostante la diminuzione delle vendite che interessano diversi settori dell’economia italiana, c’è un settore in controtendenza che indica una rilevante crescita sia nei tradizionali canali di vendita che nella vendita online tramite e-Commerce.

Si tratta degli integratori alimentari per il percorso di dimagrimento, che registrano un incremento delle vendite nel mercato sempre in crescita, come viene confermato dalla raccolta dei dati presentati dal Centro Studi di Aiipa e da Avedisco.

Da queste indagini, pertanto, emerge che il nostro Paese presenta una diffusione in costante aumento dell’acquisto e il conseguente impiego di integratori per il percorso di dimagrimento, da utilizzare come coadiuvanti di regimi alimentari ipocalorici.

Boom di vendite online

L’anno appena trascorso ha cambiato le nostre abitudini, non solo della vita quotidiana ma anche nelle modalità di acquisto. Dopo lunghi mesi in cui siamo stati privati della nostra libertà pervia dei vari lockdown, gli ultimi dati delle vendite online hanno confermato una crescita positiva che aveva già iniziato a intravedersi negli ultimi anni.

Tra i settori più investiti da questo potenziamento delle vendite, c’è quello del benessere dell’individuo, in cui si inserisce il comparto degli integratori da coadiuvare ai percorsi alimentari finalizzati al dimagrimento. Nel 2020 il boom delle vendite online è stato accompagnato da un aumento del 30% rispetto il precedente anno, nella vendita di farmaci da banco e prodotti per il benessere.

Quali potrebbero essere le possibili previsioni per il futuro?

Sebbene i dati evidenzino un impennata costante delle vendite nell’ultimo anno, determinato fortemente dal commercio di prodotti online, gli esperti sostengono di vedere al futuro con cautela e di non fare stime approssimate di dati. I numeri relativi al 2020 sono stati influenzati da vari fattori, tra cui in primis l’impossibilità per gli acquirenti di recarsi durante i vari lockdown a fare acquisti.

In un contesto nuovo, la sicurezza e la comodità sono due fattori che hanno spinto le persone a rivolgersi al web per acquistare prodotti che non richiedessero alcuna prescrizione medica, come nel caso degli integratori per il dimagrimento.

Alcuni prevedono un aumento delle vendite anche quando sarà possibile tornare a muoversi in totale libertà, altri invece pensano a un possibile calo delle vendite, non appena la pandemia sarà terminata.

Il settore è senza dubbio ricco di rischi e di opportunità, anche se in continua crescita. Secondo le stime di IQVIA, le vendite sul web rappresentano il 5% del fatturato totale che potrebbe incassare una farmacia. Un dato molto basso.

I canali della vendita online su e-Commerce oppure sui siti delle aziende produttrici, sono alleati ideali per le farmacie, in quanto possono consentire di adattare i propri contenuti alle esigenze del consumatore.

Anche se il rapporto umano e di fiducia con un farmacista resta sempre fondamentale, l’e-Commerce potrebbe essere un canale molto efficace quando il paziente sa già cosa vuole acquistare, oppure quando ha già ottenuto un consiglio dal proprio medico nella scelta del prodotto di cui necessita.

Come associare l’utilizzo degli integratori per il dimagrimento? L’esempio di Slim4vit

Per potersi approcciare in modo corretto all’utilizzo degli integratori alimentari è necessario, come prima cosa, conoscere che cosa sono e qual è lo scopo per il quale sono stati concepiti. È importante sottolineare che in linea generale, gli integratori alimentari e per di più quelli per il percorso finalizzato al dimagrimento sono dei prodotti che vanno assunti solo quando c’è un reale bisogno.

Una persona in salute, in condizioni normali, che non presenta carenze nutrizionali e chili in eccesso da smaltire, che vive una vita sana non sempre necessita di ricorrere all’utilizzo degli integratori.

Infatti, gli integratori sono dei coadiuvanti da associare a regimi alimentari ipocalorici, ovvero finalizzati alla perdita dei chili in eccesso, consigliati a coloro che presentano problemi di obesità e sovrappeso.

Gli integratori non possono essere considerati dei sostituti dei pasti principali e dei trattamenti farmacologici prescritti dal medico. Devono essere utilizzati, piuttosto, come supporto di un piano alimentare stabilito da un esperto, finalizzato al dimagrimento. Uno stile di vita sano, equilibrato, nel quale sia contemplata una regolare attività fisica, può aiutare a ottenere possibili effetti benefici.

Per un ulteriore corretto uso di questi integratori alimentari per il dimagrimento è importante ricordare che non si tratta di farmaci e non sono in grado di curare disturbi o patologie, come obesità e sovrappeso. Se il medico lo ritiene necessario, può consigliarvi l’assunzione di questi integratori come trattamento coadiuvante alle sue strategie terapeutiche. Ecco perché è importante, prima di procedere all’acquisto e alla somministrazione, parlarne con il proprio medico.