Calcio: con il Benevento il bomber Gianluca Lapadula è rinato e ora mira ai Mondiali di Qatar

Gianluca Lapadula, l'attaccante del Benevento, segna un goal quasi ad ogni partita. Il giocatore nella squadra si trova bene e ha acquisito una sorta di rinascita poichè ogni volta che scende in campo Lapadula lo dimostra non solo con la sua contentezza ma anche giocando impegnandosi con tutta la sua forza. Dopotutto questa fortuna di Lapadula, potevano averla anche Alfredino, Massimo Coda o ad Andrey Galabinov, ma le loro statiistiche di goal sono utili soprattutto alle loro squadre in Serie B.

Gianluca Lapadula

Classe 1990, l'attaccante Gianluca Lapadula, ha inziato la sua carriera giocando come portere nella Juventus nel 2002. Nell'anno del 2014 ha vinto la Coppa Slovena e nel 2016 la Supercoppa italiana. Dal 2014 al 2016 ha giocato nel Teramo e nella squadra del Pescara, poi l'attaccante nel 2016 si è trasferito al Milan dove in teoria è lì che ha fatto quel salto di qualità in carriera, poichè Lapadula, con 27 presenze ha segnato 8 goal. In seguito poi, l'attaccante è stato nel Genoa, Lecce e Benevento. La svolta per lui però c'è stata con la convocazione in nazionale con il Perù, dove Lapadula ha ottenuto la partecipazione alla Coppa America 2021, e quindi ora mira sul Mondiale di Qatar 2022, tanto che infatti tra Gennaio Febbraio e Marzo può avere quell'occasione appunto d andare a Qatar. Con 15 presenze, i suoi goal sono 10, in effetti per fare un goal ogni 103' non è sicuramente da tutti. Di una parte come anche Coda che ha fatto 92 reti su circa 200 partite. Come anche Donnarumma, che per 82 volte fa rete su 201 partite, oppure come Galabinov che ha segnato in 207 partite 65 goal.

I Mondiali di Qatar

Ma Gianluca Lapadula, ha giocato si può dire, quasi tutta la partita nella Nazionale sullo spareggio di Barranquilla la “blanquirroja” che alla fine è giunta al quarto posto della classifica del Sudamerica e che ha avuto diritto alla qualificazione dei Mondiali del Qatar. Il centravanti Lapadula, in Copa America è andato in rete nel 2-1 sul campo del Venezuela facendo oltretutto riuscire a volare la squadra a 17 punti. Dopotutto per Gianluca Lapadula, dunque, si avvicina la speranza o meglio il sogno di poter arrivare a partecipare ai mondiali 2022 che si terranno nel mese di Novembre in Qatar. C’è da dire che sicuramente adesso lui non si ferma quindi tra forza e bravura, il giocatore continua a sperare per il suo Perù dove la qualificazione al Mondiale per la Blanquirroja manca dall’anno del 1982. Ora certamente, il giocatore, nella sua euforia rimane in attesa di quel che sarà per la sua sorte sul Campionato italiano. Nel frattempo l’attaccante sta aspettando che qualche bella notizia per avere la certezza di andare ai Mondiali Qatar.

