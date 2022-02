Come tentare l’approccio in chat con una ragazza

Approcciare in chat non è semplice. Per almeno due motivi: il primo è che per ogni donna che si iscrive a una qualsiasi app, ci sono decine e decine di uomini che tentano l’approccio.

E il secondo è che, comunque, bisogna differenziarsi a fronte di una moltitudine di persone che cerca una stessa presa. Non è semplice ma non è impossibile. Ecco qualche ‘segreto’ svelato che ti sarà molto utile.

Occhio alla descrizione

Da Nord a Sud cambia molto. Che tu sia cercando escort Napoli al fine di trascorrere qualche giornata in compagnia o una ragazza nel profondo Nord, tutto cambia. Perché la cultura è totalmente diversa. E, soprattutto, anche le cose su cui puntare.

Quindi, in questo ‘gioco’, ricopre un ruolo fondamentale la descrizione. Cioè la biografia che tu decidi di inserire quando ti iscrivi in qualsiasi sito per conoscere nuove persone. E, perché no, far scattare la fiamma.

La descrizione, quindi, deve avere un valore molto importante e deve sorprendere. Soprattutto se, magari, non sei proprio un bellissimo ragazzo e, quindi, devi necessariamente ‘spostarti’ su altri punti.

Deve essere, quindi, accattivante e mostrare subito i tuoi punti di forza. Ricorda sempre che ci vuole un nanosecondo per essere scartati. Che ti piaccia o no, è la dura legge delle app di incontri.

Non fare complimenti banali

Ecco, mettiamo che clamorosamente sei riuscito a ricevere un match. Il tuo obiettivo, ora, è quello di non ‘sprecare’ tutto facendo complimenti banali del tipo ‘sei bellissima’. Nove volte su dieci – per non dire dieci volte su dieci – non funziona minimamente.

Perché i complimenti sull’aspetto fisico fatti inizialmente possono essere presi come un qualcosa per arrivare a portare la ragazza a letto e, poi, complimenti simili sono già visti, letti e rivisti (nonché riletti).

Quali sono i complimenti da poter fare? Ad esempio, guarda le foto che posta e se magari le piace guidare, puoi dire che ha una bella macchina, puntando su un aspetto di quella macchina che può essere particolarmente interessante.

Non sei un esperto di macchine ma vuoi comunque partire da qui? Molto semplice, c’è Google che ti aiuta. Mica ti vede che stai cercando il ‘colpo a effetto’?

Non essere ‘bisognoso’

Marcare la diversità, quindi tentare un approccio diverso dal solito, vuol dire anche non mostrarsi bisognoso. Nel senso che, comunque, se sei single da troppo tempo e vorresti una ragazza al tuo fianco, non devi mai dare l’impressione che tu la voglia per forza. E che, soprattutto, una vale l’altra purché tu abbia una ragazza.

Non funziona così e la donna, dall’altro lato, percepisce subito questo atteggiamento. Se qualcosa non ti va bene, devi dirlo senza avere paura di perderla. O, comunque, non devi mostrarti al suo cospetto come un ‘signorsì’. Hai una tua dignità e quella ragazza non sarà né la prima né l’ultima che incontrerai. Ti sembra un atteggiamento controproducente? Beh, basta farsi una chiacchierata con qualsiasi ragazza. I ‘maschi alpha’, ancora oggi, sono molto apprezzati nonostante molte mentano dicendo che non è vero.