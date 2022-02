Polizze: come sottoscrivere un’assicurazione furgone nel 2022

Per chi possiede un furgone la scelta della polizza di assicurazione ideale comporta sempre qualche dubbio, considerando che si tratta di un mezzo usato prevalentemente per lavoro, con la conseguente necessità di disporre di una copertura completa e al contempo non eccessivamente costosa.

Certamente, risparmiare sulla polizza di assicurazione per un furgone è possibile, tuttavia occorre prestare attenzione e scegliere un prodotto in grado di garantire la massima affidabilità. Inoltre, è necessario capire quali siano i mezzi che normalmente vengono immatricolati come veicoli commerciali, al fine di individuare la copertura assicurativa adatta.

Per capire quale possa essere il prodotto in grado di rispondere meglio alle proprie esigenze può essere allora d’aiuto mettere a confronto le migliori assicurazioni attualmente disponibili sul mercato.

Al giorno d’oggi, infatti, in caso di necessità è possibile affidarsi ai servizi dei portali comparatori specializzati, come per esempio 6sicuro, con i quali è possibile passare in rassegna le caratteristiche delle polizze direttamente online, così da trovare quella più adatta in modo semplice e veloce.

Cosa si intende per autocarro o veicolo commerciale

Quando si parla di un furgone, così come si altri veicoli commerciali, si intende un automezzo destinato a trasportare materiali e merci oltre alle persone che ne fanno uso, o che sono addette appunto alle operazioni di trasporto.

La categoria è comunque piuttosto ampia e può comprendere anche i pick-up, ovvero gli autoveicoli fuoristrada dotati di cassone e utilizzati spesso per raggiungere i cantieri situati fuori città o per chi svolge lavori agricoli.

In pratica, considerando che un furgone, come si è detto, è prevalentemente finalizzato alla movimentazione di merci e oggetti, la stipula di una polizza non riguarda la potenza e la cilindrata del mezzo ma, al contrario, la portata massima, ovvero il massimo carico che il veicolo è in grado di trasportare.

Qualora non si fosse a conoscenza di questo dato, lo si può trovare facilmente sulla carta di circolazione del veicolo.

Automezzi commerciali adibiti ad utilizzo privato o aziendale

Ovviamente, i furgoni possono essere intestati sia ad aziende che a proprietari privati.

A tale riguardo, è bene considerare che un autocarro intestato ad un soggetto fisico e, quindi, non ad un professionista o ad una società, usufruisce spesso di sconti molto più interessanti e vantaggiosi per quanto riguarda il premio assicurativo.

Diversamente, un’impresa o una società può trarre vantaggio nel caso in cui abbia bisogno di assicurare diversi autocarri o furgoni: la presenza di una flotta di veicoli aziendali, sia pure piccola, può facilmente consentire di accedere ad una riduzione considerevole del premio.

Copertura obbligatoria e garanzie aggiuntive

Come per ogni altro prodotto assicurativo, anche per un veicolo commerciale è possibile acquistare alcune garanzie accessorie, quale aggiunta alla polizza RC obbligatoria di base.

In particolare, tra le coperture extra più richieste per un’assicurazione furgone è possibile annoverare quella infortuni del conducente, la furto e incendio, quella per danni causati da eventi naturali o da atti vandalici, l’assistenza legale e l’assistenza su strada.

Un’opportunità interessante per le aziende o i professionisti che utilizzano il furgone solo per alcuni mesi all’anno, è quella di poter attivare una polizza temporanea, ovvero una copertura assicurativa utilizzabile solo in alcuni periodi la cui durata sia inferiore ai 12 mesi di una polizza tradizionale.

Ulteriori suggerimenti per risparmiare sulla polizza del furgone

Spesso, per risparmiare sulla polizza di un veicolo commerciale si ricorre all’applicazione di una franchigia, che permette di abbassare il premio e di evitare ulteriori sovrapprezzi in caso di sinistro.

Anche il tipo di merce trasportata può incidere notevolmente sull’importo del premio: nel caso di merci pericolose, infatti, il premio può aumentare considerevolmente, per questo si consiglia di essere sempre molto precisi nel dichiarare quali merci si intenda trasportare con il proprio veicolo.

L’assicurazione non tiene invece conto né della potenza né dell’anno di immatricolazione del mezzo, ma piuttosto della portata: questo significa che al momento di acquistare un veicolo commerciale, è importante scegliere un mezzo della portata di cui si ha effettivamente bisogno, per evitare di aumentare inutilmente il costo della polizza assicurativa.