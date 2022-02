Obbiettivo scudetto: per Spalletti, Osimhen avrebbe le giuste qualità

L’attaccante ha dichiarato che con l’Inter non sarà facile, ma si trovano sulla giusta direzione. Arrivare ad un solo punto di distanza fa la differenza

È tornato a giocare da titolare e subito si sono visti gli effetti: Victor Osimhen è troppo importante per il Napoli; col Venezia ha sbloccato la partita nella ripresa con un gran colpo di testa. Lui stesso ha affermato che era pronto dato che si era preparato già durante la settimana pensando di cominciare dall’inizio. Non era di certo facile oggi, hanno affrontato un grande avversario, ma alla fine hanno vinto. Con il 2-0, la squadra di Spalletti si porta così a -1 dall’Inter, che però ha una gara in meno, a 6 giorni dallo scontro diretto, sabato al Maradona. Osimhen ha dichiarato che occorre procedere step by step, guardando una partita alla volta. Con l’Inter non sarà facile, dato che si tratta di una grande squadra, ma sono comunque nella direzione giusta. Arrivare ad un solo punto di distanza fa la differenza, lo scudetto è tra i loro obbiettivi. Riguardo al fatto del gol al primo pallone toccato di testa, significa che la maschera funziona bene. Alla domanda se la terrà anche a Carnevale, Victor risponde che la terrà soltanto per ragioni mediche.

Se ti piacciono le scommesse sportive, la piattaforma di 1bet.eu.com offre scommesse live e casinò

Le parole di Spalletti

Da Osimhen a Spalletti: il tecnico ha affermato che questa vittoria conferirà a loro quella maturità superiore di poter determinare il risultato senza sapere che venga loro concesso qualcosa. Loro giocano sempre per vincere. Possono farlo contro tutte le squadre avversarie e oggi è stata una vittoria importante e difficile, dopo aver giocato un calcio discreto. Nulla è scontato. E riguardo a Osimhen, per Spalletti, il giocatore nigeriano possiede grandi qualità, devono migliorare loro per servirlo giocando la palla più velocemente negli spazi. Durante il primo tempo hanno giocato poco negli spazi. Spesso sui piedi, non trovando appunto spazi. Hanno tanti calciatori bravi e occorre farli coesistere. Il vantaggio, secondo il tecnico, è quello di essere tutti più squadra, cercando di determinare l’azione. Oggi Lobotka ha fatto dei passi importanti, ha preso la squadra in mano e quando gioca bene lui di conseguenza giocano bene tutti gli altri. E riguardo la classifica sull’Inter, hanno ancora una settimana davanti per poter lavorare bene, recuperando in gruppo anche Anguissa. Conclude affermando che servono tutti quanti i giocatori per poter affrontare queste partite. Il Napoli quindi guarda avanti con il grande obbiettivo dello scudetto. Ora che è anche tornato Osimhen tutti quanti, Spalletti per primo, hanno maggiore fiducia nella squadra. Dopo la partita con il Venezia, il tecnico è orgoglioso dei suoi uomini perché hanno superato un lavoro davvero difficile, con un ottima difesa. Se decidi di scommettere, dovrai scegliere uno sport dove specializzarti: ecco come scegliere gli sport su cui scommettere su Rabona scommesse.