Gioco Online sempre più popolare, un sondaggio di YouGov svela le preferenze dei giocatori

Il gioco online, in tutte le sue forme, è sempre più popolare. Il successo riscosso finora è senza precedenti ed anzi, risulta essere in aumento negli ultimi tempi, anche “grazie” alla pandemia che, evidentemente, non ha fatto soltanto danni. Il 2021 è ancora una volta l’anno del gioco online. Lo testimonia una recente indagine di YouGov, società internazionale che si occupa di ricerche di mercato e analisi dei dati.

Nell’International Gambling Report 2021 viene offerta una panoramica che gli esperti di Casino Sicuro definiscono “più che attendibile, per una realtà definitivamente mutata che vede il 63% dei giocatori usare oggigiorno solo il canale online, preferito alla vendita al dettaglio”. Difatti è questo il nocciolo della ricerca.

L’indagine ha coinvolto tredici diversi mercati, compreso quello italiano dei casinò online: “Si tratta della porzione di mercato preferita dagli utenti, e senz’altro del prodotto che ha registrato la crescita maggiore negli ultimi ventiquattro mesi” – sottolineano ancora da Casinò Sicuro. La popolarità del gioco a livello globale, insomma, ha raggiunto vette mai prima d’ora toccate.

Qual è il paese in cui il gioco domina su tutti i fronti? Sorprendentemente l’India, col 76% del campione di intervistati che ha sottolineato di preferire il canale online. Al 70% spicca la Gran Bretagna, subito dietro l’Italia. Singapore invece ha solo il 56% delle preferenze, in un territorio in cui il gioco è fortemente vietato.

Sulla tipologia di gioco la maggioranza degli utenti ha dichiarato di preferire la lotteria, seguita da betting online e casinò. La nota positiva è rappresentata dai tanti giovani che vedono nel gioco una attività ricreativa. Un parere che vede concordi molti membri della Generazione Z, che rappresentano anche un po’ il futuro del mercato dei giochi online. Questi stessi sono i maggiori sponsorizzatori del mercato degli eSports.

Scetticismo, invece, sul gioco patologico: per il 57% del campione intervistato questo è un aspetto non troppo preso in considerazione dalle imprese. Un altro 23% ha invece dichiarato che il gioco online dovrebbe essere ritenuto illegale.

Si tratta di una fotografia di scenari mutati, quella proposta in questo sondaggio. La grande popolarità toccata dal gioco online ha difatti aumentato sia la qualità dei prodotti sia la loro quantità. Ma anche la grande attenzione, necessaria in un settore diventato forse più ampio di quanto si potesse prevedere alla vigilia della pandemia: “La sfida – affermano da Casino Sicuro – è creare un modello che sia sicuro e inclusivo, che rappresenti un divertimento e tenga fuori tutti i tentativi di infiltrazione ancora presenti”.