Branding aziendale: tra i gadget evergreen bicchieri e tazze termiche

Il branding aziendale, ovvero l’insieme di pratiche di marketing che consentono ad un’impresa di essere identificata con più frequenza e di fidelizzare un cliente, prevede sempre più spesso il ricorso all’utilizzo di gadget personalizzati grazie ai numerosi vantaggi che sono in grado di offrire alle imprese.

Si tratta, infatti, di articoli molto apprezzati per il fatto di rappresentare uno strumento promozionale efficace, più economico rispetto ad altre risorse promozionali e in grado di garantire anche un’importante ritorno d’immagine all’azienda.

Sul mercato oggigiorno si può optare per tantissimi gadget da personalizzare per soddisfare le più diverse esigenze aziendali. Ne costituiscono un esempio bicchieri e tazze termiche, veri e propri evergreen che ormai da molti anni continuano ad essere molto gettonati dalle imprese e apprezzati da chi li riceve.

Al giorno d’oggi è possibile trovare un ampio ventaglio di bicchieri e tazze termiche per fare branding anche sul web, grazie all’offerta messa a disposizione da realtà specializzate nella produzione e distribuzione di gadget promozionali come Fullgadgets.com.

I vantaggi offerti dal branding con bicchieri e tazze termiche

Bicchieri e tazze termiche risultano perfetti per essere customizzati, in quanto presentano dimensioni e conformazioni tale da permettere di operare con delle personalizzazioni complete e ben studiate.

Su una tazza o un su un bicchiere è infatti possibile riprodurre non soltanto il nome di un brand o il suo logo, ma anche stampare slogan e altri messaggi particolari con cui veicolare i valori d’impresa.

Tra i tanti vantaggi che possono essere annoverati nell’utilizzo di questi gadget vi sono poi:

Efficacia protratta nel tempo;

Incremento della soddisfazione del cliente ;

Massima resistenza dei materiali ;

Trasmettere un’immagine eco-friendly.

L’utilizzo di gadget personalizzati è ampiamente in linea con tutte le più moderne linee guida in materia di marketing d’impresa.

Questi hanno infatti un costo chiaro, preventivabile in modo semplice e veloce in maniera anticipata che si contrappone ad un’efficacia molto spesso duratura nel tempo. Non è raro infatti che i gadget vengano utilizzati dai clienti anche a distanza di molto tempo dal momento in cui sono stati distribuiti, andando così a richiamare più volte l’attenzione su un determinato brand.

La distribuzione di gadget ha poi il grandissimo vantaggio di ottenere di solito un alto grado di soddisfazione nei clienti, incidendo così positivamente anche sulla fidelizzazione.

Aspetto molto importante su cui ha sicuramente un impatto positivo anche la lunga durata degli oggetti evergreen come tazze e bicchieri termici che sono elementi eco-friendly perché consentono anche di ridurre l’uso della plastica delle bottigliette.

Come scegliere bicchieri e tazze termiche per promuovere il brand

Quando vengono accuratamente selezionati, i bicchieri e le tazze termiche permettono di disporre di prodotti molto duraturi nel tempo.

In modo particolare, la loro efficacia è garantita dalla costruzione a doppia parete, da ricercare sempre in un gadget di questo genere, in quanto permette di ottenere un isolamento sottovuoto maggiore, che mantiene le bevande calde o fredde per svariate ore. Solitamente il tempo di conservazione del calore di una buona tazza termica si aggira attorno alle 8 ore, mentre la capacità di mantenere freddi i liquidi può arrivare persino a 48 ore.

Per quanto riguarda invece il coperchio, tra i modelli più apprezzati ci sono per esempio quelli con apertura scorrevole, in quanto sono molto semplici da utilizzare e permettono di riempire e svuotare il contenitore in modo semplice e veloce.

Inoltre, è sempre importante valutare la capacità di contenimento, che dovrebbe essere superiore a 250 ml per offrire una buona resa anche durante le passeggiate o le giornate trascorse all’aria aperta. Infine, è consigliato optare per materiali come l’acciaio inox, perché sicuro e molto resistente.

In conclusione, è quindi evidente che il branding oggi include la distribuzione dei gadget e che tra questi continuano ad essere particolarmente amati gli evergreen che si contraddistinguono per la loro elevata utilità e per l’apprezzamento che riescono a riscuotere.