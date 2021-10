Freddo e acne: rischi e prevenzione

Come sappiamo sono numerose le persone nel mondo che, in maniera più o meno grave, soffrono di acne. Le cause principali sono molteplici, da ricercare principalmente in fattori genetici o cattive abitudini di vita, come un’alimentazione ricca di grassi e il consumo costante di sigarette e alcol.

Non tutti sanno però che un elemento che condiziona fortemente la patologia è il clima esterno, come ad esempio una temperatura eccessivamente fredda che può peggiorare la situazione e compromettere maggiormente la pelle in situazioni in cui è già presente un’infiammazione.

Come mai la pelle tende a peggiorare con il freddo?

Una volta arrivato l’inverno è possibile notare un peggioramento nell’aspetto dell’epidermide, con la comparsa di brufoli, piccole cisti e arrossamenti che si diffondono e aumentano nel caso in cui il termometro scenda particolarmente.

Il freddo, infatti, è in generale nemico della pelle perché molto aggressivo, capace di seccare la cute se questa non viene adeguatamente idratata. L’epidermide finisce così per danneggiarsi, creando anche delle piccole ferite doloranti che faticano a guarire. Ad essere sollecitato è infatti il naturale schermo protettivo che ricopre lo strato più esterno del derma e che necessita di essere ripristinato correttamente utilizzando i prodotti giusti come creme e sieri appositi.

Vediamo nel dettaglio quali elementi è meglio inserire nella propria skincare quotidiana nei mesi più gelidi dell’anno, valutando in base al proprio tipo di pelle e al grado di acne ai quali si è soggetti.

Come trattare l’acne in inverno

Al contrario di quanto si possa pensare, le pelli acneiche appaiono grasse e talvolta unte ma hanno ugualmente bisogno di un’idratazione costante per mantenersi toniche ed elastiche e allo stesso tempo guarire dall’infiammazione. Proprio per questo motivo è opportuno utilizzare delle creme che siano in grado di riequilibrare il sebo ma allo stesso tempo nutrire in profondità l’epidermide, lasciandola morbida e opaca allo stesso tempo.

Optate pertanto per una texture ricca e adatta alle pelli con tendenza acneica, come la crema acne Supersapone Tabiano , appositamente realizzata e perfezionata negli anni da una casa produttrice leader nel settore, quale la Pilogen Carezza. Lo scopo del prodotto è favorire la sparizione di brufoli e punti neri, andando a bilanciare le zone miste.

La modalità di utilizzo prevede di utilizzare una piccola quantità di prodotto mattina e sera, procedendo dal centro alla periferia con un massaggio circolare capace anche di stimolare la microcircolazione del viso.

In tal modo si finisce per agire anche sulle piccole rughe e i segni del tempo, ottenendo ottimi risultati nel breve, medio e lungo termine. Nel caso in cui la vostra acne non accenni a migliorare, il medico saprà consigliarvi trattamenti più aggressivi e mirati che siano però compatibili con la stagione invernale e non secchino eccessivamente il vostro rivestimento naturale.

Si tratta di una patologia delicata, che deve essere approcciata in modo corretto per poter finalmente sparire e lasciare un viso roseo e liscio al tatto.