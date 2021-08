A Vietri di Potenza una bella serata con lo scrittore Luigi Ditella. Presentato il libro “Sul binario per Matera”

A Vietri di Potenza una bella serata con lo scrittore Luigi Ditella

E’ stata la comunità di Vietri di Potenza a ospitare la presentazione del libro intitolato “Sul binario per Matera”, che porta la firma di Luigi Ditella. L’iniziativa, che ha avuto un bel riscontro, si è svolta domenica sera in Piazza dell’Emigrante, in un mix culturale tra letture e musica. Presentazione che rientra negli eventi del Ferragosto in Strada, patrocinata dal Comune e organizzata dai giovani volontari dell’Agio. Presente l’autore Ditella con l’editore Franco Villani, oltre a Domenico Passannante dell’Agio, il Maestro Carmine Viggiano con due musicisti che hanno allietato la serata con dolci note (clarinetto e violino) e Rebecca Calviello e Arcangela Viggiano, che hanno letto alcuni scritti in prosa del libro. Presente al tavolo dei relatori anche l’assessore Franco Pantalena. Durante la serata il docente Gerardo Viggiano ha esposto un’opera che raffigura la copertina del libro. L’iniziativa ha chiuso il calendario degli eventi del “Ferragosto in Strada”.

redazione