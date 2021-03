Vaccinazioni in Basilicata, Bardi: “Sulla scuola siamo a buon punto”. E annuncia l’arrivo di una task force inviata da Figliuolo

“Il presidente Draghi ha dedicato una lunga riflessione alla Scuola. In Basilicata siamo a buon punto. Alcune considerazioni. Complimenti all’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata che ha redatto un programma preciso e compiuto. Voglio ringraziare i media locali che hanno sollevato il tema della vaccinazione dei 177 tirocinanti. In 24 ore abbiamo risolto il problema. Questo significa fare squadra. Un plauso anche al Rettore di Unibas per l’organizzazione e la trasparenza. Un altro piccolo passo verso la normalità. Ma c’è ancora tantissimo da fare. Nelle prossime ore un medico e due infermieri della task force di Figliuolo saranno in Basilicata per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati”. Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha poi sottolineato la situazione per quanto riguarda i soggetti fragili: “Ho sentito il Generale Figliuolo che ringrazio: dall’inizio della prossima settimana il medico e i due infermieri che abbiamo richiesto saranno a Potenza. Grazie a questa unità potremo fare 72 inoculazioni in più ogni giorno ai più fragili”.