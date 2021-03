Ghiaccio e neve. Interventi dei Carabinieri a Balvano, Pignola e Lagopesole in soccorso di famiglie e automobilisti

Lagopesole, nella cui zona periferica i militari della locale Stazione si sono recati presso una masseria, rimasta in parte isolata a causa delle pessime condizioni in cui si trovava la strada che conduce ad essa. In loco, il cittadino che aveva richiesto l’intervento dell’Arma, ha riferito ai Carabinieri di doversi recare in ospedale a Potenza per una visita medica, segnalando appunto di aver avuto difficoltà nel ricercare personale adibito al ripristino della sede stradale, per cui non riusciva ad allontanarsi dalla propria abitazione per attendere alle proprie necessità. I Carabinieri sono riusciti a far intervenire un mezzo per lo sgombero della neve, di modo da rendere possibile la percorrenza della strada;