Trading online, aumentano i rischi ed i tentativi di truffa

Il trading online è uno dei comparti maggiormente esploso negli ultimi anni ed in particolare in epoca di pandemia. La sua peculiarità di consentire di investire direttamente in rete, senza muoversi dal pc, si sposa perfettamente con la situazione attuale dovuta al Covid.

Ma il trading online per la verità era già in ascesa evidente da tanti anni, anche in Italia. Spostare i propri investimenti in un contesto virtuale, molto più a portata di mano e comodo da gestire, ha evidentemente attirato tantissimi utenti ed investitori retail. Esperti e meno esperti che, spesso e volentieri, non sono consci dei rischi del settore.

Analizzando i trend non è solo il prodotto in sé ad essere cresciuto, ma anche i rischi derivanti dai tanti tentativi di frode che si susseguono nel mondo del trading. Se il margine di rischio è connaturato al concetto di investimento, quando si parla di TOL (acronimo di trading online) questo è ancora più evidente.

Quali sono i principali pericoli

I principali fattori di rischio sono legati alla scelta del broker al quale si affidano i propri soldi. ormai è risaputo, investire con questa modalità vuol dire entrare nel mondo delle piattaforme di trading online, immergervisi a 360 gradi e scegliere quale iniziare ad utilizzare. Ce ne sono tante che nascono per garantire servizi differenti, oltre che asset diversi sui quali puntare.

Solo che alcune piattaforme non hanno le licenze per operare in Italia e quindi non possono offrire tutte le garanzie del caso; altre addirittura nascono già con l’intento di frodare l’investitore inesperto, aprendo e chiudendo poi dopo pochi mesi. I dati sono esplicativi e dicono che le frodi in rete sono in aumento vertiginoso (quasi il 100% in più su base annua) e che, tra queste, il trading online gioca un posto di rilievo.

Le telefonate truffa per aprire conti di trading

Spesso queste truffe avvengono direttamente tramite telefonata, la famosa chiamata di un operatore che invoglia il cliente ad aprire un conto di investimento proponendo guadagni da capogiro. E per quanto ciò possa apparire folle nel 2021, c’è molta gente che finisce con il crederci e, numeri alla mano, tanti investitori hanno buttato fior di euro a causa di questo schema.

Ciò ovviamente non deve essere un tentativo di demonizzare il trading online nella sua totalità, perché ci sono anche tante piattaforme che operano nel rispetto della legge ed in modo trasparente. Resta comunque il fatto che, anche in questo caso, guadagnare con il trading è un qualcosa di non troppo facile, un lusso per pochi.