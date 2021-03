La truffa dei vaccini anti Covid19 viaggia via sms. La Polizia Postale lancia l’allarme

Occhio alla truffa. Alla Polizia Postale stanno pervenendo numerose segnalazioni riguardanti una campagna fraudolenta correlata alla somministrazione dei vaccini Covid 19 rivolta, in particolare, alle persone anziane. Nel dettaglio, diversi cittadini hanno ricevuto sms con i quali vengono invitati a contattare il numero 1240 per prenotare la vaccinazione o ricevere informazioni in merito. Si invita a diffidare di tali messaggi e di non rispondere, nè di cliccare su alcun link o chiamare qualche numero. L’invito è quello di segnalarli alla Polizia Postale al sito www.commissariatodips.it.