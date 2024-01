L’uso dei robot negli investimenti in rete: rischi e opportunità

I robot negli investimenti online, o robo-advisor, sono programmi informatici progettati per fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti in modo automatizzato, senza la necessità di un intervento umano costante. Si tratta in termini concreti di software che automatizzano le attività di investimento, come l’analisi dei dati, la selezione dei titoli e l’esecuzione degli ordini e che automatizzano le attività di investimento per investitori privati, istituzioni finanziarie e aziende.

Tutto nasce da una analisi preliminare con il cliente investitore che completa un questionario online utile a valutare il suo profilo di rischio, obiettivi finanziari e orizzonte temporale degli investimenti. Basandosi sul profilo dell’investitore, il robo-advisor utilizza algoritmi per allocare automaticamente gli investimenti in un portafoglio diversificato di asset, come azioni, obbligazioni, ETF (Exchange Traded Fund) e altri strumenti finanziari.

Quali sono i rischi?

I robot ovviamente non sono infallibili, forniscono indicazioni di investimento e vanno anche ad effettuare operazioni per conto dell’investitore muovendosi all’interno di paletti stabiliti a monte dal cliente stesso. Ma non si deve mai pensare che questo rappresenti una garanzia di successo. È fondamentale scegliere al meglio il software al quale affidarsi (qui una guida dei migliori robot di forex tra quelli presenti sul mercato) per evitare di incappare in rischi.

Questo in considerazione del fatto che i robo-advisor operano su piattaforme online, di conseguenza esiste il rischio di violazioni della sicurezza informatica come il furto di dati personali o finanziari degli investitori. Ci sono poi i rischi di mercato, vale a dire l’esposizione ad una eventuale perdita dovuta alle fluttuazioni ordinarie; un pericolo che, seppur i robot cercano di mitigare il rischio attraverso la diversificazione, esiste sempre e comunque.

Comer funzionano i robot di investimento automatico

Entrando un po’ più nel linguaggio tecnico, i robot di trading e di forex si basano su algoritmi e modelli matematici per prendere decisioni di investimento. Se questi modelli non riescono a prevedere correttamente le condizioni di mercato o sono basati su dati inadeguati, possono verificarsi perdite finanziarie.

Infatti, proprio per la loro natura altamente tecnica, il rischio potrebbe essere che gli investitori potrebbero non comprendere a fondo come funzionano i robo-advisor e potrebbero affidarsi ciecamente alle loro decisioni senza considerare a 360 gradi i rischi o le implicazioni delle strategie di investimento.

Per questo, prima di utilizzare un robo-advisor è importante che gli investitori valutino attentamente i rischi e comprendano come funzionano questi strumenti finanziari automatizzati. Inoltre, dovrebbero essere consapevoli che, anche se i robo-advisor offrono vantaggi in termini di accessibilità e riduzione dei costi, non sono esenti da rischi e potrebbero non essere adatti a tutte le situazioni o profili di investimento.