Emergenza sanitaria. In Basilicata 151 nuovi casi, 3 decessi e 72 guariti nelle ultime 24 ore

1.805 tamponi processati nell’ultimo giorno, 151 nuovi casi e 72 guariti, oltre a tre persone decedute. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Nel giorno precedente, 1.492 tamponi processati, 115 nuovi casi e 77 guariti. Ecco i dettagli.

I RICOVERATI SONO 131, 10 PIU’ DI IERI – Al “San Carlo” di Potenza 31 nelle malattie infettive, 28 in pneumologia, 12 in medicina d’urgenza e 5 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 33 nelle malattie infettive, 14 in pneumologia e 8 in terapia intensiva;

3 PERSONE decedute, di Policoro, Pisticci e di Lauria (48enne ricoverata al “San Carlo”, positiva al Covid-19, affetta anche da altre patologie);

I NUOVI POSITIVI SONO 151 – 4 Atella, 1 Avigliano, 1 Balvano, 1 Bella, 4 Ferrandina, 1 Forenza, 13 Francavilla in Sinni, 2 Grottole, 1 Latronico, 1 Laurenzana, 2 Lauria, 1 Marsicovetere, 28 Matera, 10 Melfi, 1 Miglionico, 6 Moliterno, 2 Montalbano Jonico, 1 Montescaglioso, 1 Muro Lucano, 1 Nova Siri, 2 Pignola, 3 Pisticci, 2 Policoro, 1 Pomarico, 7 Potenza, 10 Rapolla, 10 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a San Fele), 2 Ripacandida (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture), 1 San Chirico Nuovo, 1 San Fele, 1 Scanzano Jonico, 1 Senise, 6 Stigliano, 1 Tito, 3 Tolve, 1 Tramutola, 3 Trivigno, 11 Tursi, 2 Vaglio Basilicata, 1 laziale domiciliato a Potenza;

72 I GUARITI – 1 Atella, 1 Castelluccio Inferiore, 1 Castelluccio Superiore, 1 Francavilla in Sinni (domiciliato a Terranova di Pollino), 1 Latronico, 6 Matera, 1 Melfi, 2 Montescaglioso (n. 1 domiciliato a Pignola), 2 Picerno, 1 Pignola, 9 Policoro, 1 Pomarico, 21 Potenza, 4 Rotonda, 3 Ruvo del Monte, 3 Tito, 2 Trecchina, 3 Tricarico, 3 Tursi, 2 Viggianello, 1 campano domiciliato a Pignola e 3 siciliani domiciliati a Rotonda;

A seguito dell’aggiornamento odierno, questa la situazione in Basilicata. Gli attuali positivi sono 3.697, di cui 3.566 in isolamento domiciliare. I deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per e con Covid-19, sono 371. Mentre i guariti totali sono 12.550.

Claudio Buono