Covid-19, nella rsa di Vietri di Potenza l’incubo è alle spalle. Il responsabile: “Grazie a chi ci ha fatto sentire meno soli e più forti”

Maria Francesca, Dorotea, Concetta, Anna e Carmine. Sono i nomi degli anziani che hanno perso la loro battaglia contro il Covid-19. Sono i cinque ospiti della struttura “Giovanni Paolo II” di Vietri di Potenza. Da diversi giorni i restanti ospiti ed operatori sono tutti guariti e stanno bene. Nella chiacchierata con il responsabile della struttura, Carmine Gorga, il primo pensiero va a chi non c’è più: “Purtroppo, non ce l’hanno fatta. Il nostro primo pensiero va a loro, ai familiari. A tutti va un grande abbraccio. E’ stato un periodo difficilissimo, segnato dai decessi dei nostri cari ospiti. Abbiamo fatto il possibile, gli operatori hanno dato il massimo. Ma contro questo virus c’è stato poco da fare purtroppo”. I cinque anziani sono deceduti tra l’8 e il 19 gennaio. Sono di Picerno, Muro Lucano, Sant’Angelo Le Fratte e Vietri di Potenza. Nella struttura un focolaio ha fatto registrare -a gennaio scorso- la positività di tutti gli anziani (ad esclusione di uno, poi positivo) e dipendenti (solo una sempre negativa). Una trentina di casi. Oggi non si dimenticano le cinque persone decedute. Ma si prova comunque ad andare avanti. Così come in tutte le strutture dove si sono verificati focolai ben più grandi e numero di decessi ancora più alti.

“In quei giorni difficili, tragici, siamo stati toccati – ha dichiarato Carmine Gorga a melandronews.it – e ci siamo emozionati quotidianamente, grazie al grande calore che arrivava dall’esterno, da tutta la comunità vietrese. In ogni istante della giornata. Un ringraziamento doveroso al sindaco, Christian Giordano, all’amministrazione comunale, per la grande disponibilità e collaborazione e per aver fatto in modo che il distacco dall’esterno fosse minimo. Così come è doveroso ringraziare tutte le persone che hanno fatto recapitare dolci e regali vari. Grazie ai familiari di ospiti ed operatori, alle attività commerciali di Vietri, ai volontari vietresi delle varie associazioni. Se oggi andiamo ancora avanti, è anche grazie al supporto che ci è stato offerto. E ne saremo sempre grati”.

Diversi gli ospiti trasferiti in Ospedale che sono guariti e sono stati dimessi. Per non parlare delle encomiabili operatrici. Uno staff tutto al femminile che ha avuto una forza enorme nel non abbattersi mai ed affrontare, con forza, determinazione e caparbietà, anche i momenti più difficili. Come a Vietri, anche in tante altre strutture dove si è combattuto contro il Covid-19.

Claudio Buono