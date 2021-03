Divieto di utilizzo di un lotto del vaccino AstraZeneca. 1500 le dosi consegnate all’ASP di Potenza

Con provvedimento urgente l’Aifa oggi ha disposto l’immediato divieto di utilizzo di un lotto di vaccino anti covid AstraZeneca in tutta Italia. Lo ha comunicato oggi la stessa Agenzia italiana del farmaco. Il lotto interessato è il numero ABV2856 del vaccino AstraZeneca. La decisione è stata assunta in via precauzionale ma è arrivata a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi su persone vaccinate con questo tipo di antidoto e su cui devono essere svolte ulteriori analisi.

Di questo lotto, 1500 dosi sono state consegnate all’ASP di Potenza. Ma nel Potentino, l’ASP comunica che “non è stata somministrata nessuna delle 1.500 dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca consegnate alla nostra Azienda”.

redazione