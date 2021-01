Strategie di investimento: i trader puntano anche sulla vendita allo scoperto

È cresciuto in Italia l’interesse per il trading online ed in generale per gli investimenti finanziari. Analizzando le ricerche effettuate su Google e sugli altri motori di ricerca per le parole chiave correlate al trading si notano numeri in forte crescita negli ultimi mesi se confrontati ai dati per le stesse parole chiave relativi allo scorso anno.

La particolare situazione sanitaria ha sicuramente contribuito all’aumento della popolarità del trading digitale, ma anche i vantaggi di questa tipologia di investimento hanno portato ad un progressivo ampliamento del gruppo di investitori interessati a trasformarsi in traders.

Le migliori strategie per il trading online

Gli investitori che si stanno avvicinando al trading digitale hanno interesse a conoscere le migliori strategie per il trading online. Tutti dovrebbero infatti essere consapevoli dell’importanza di investire solo quando si ha una strategia precisa da seguire: far riferimento ad una strategia di investimento non significa abbandonare del tutto l’intuizione, ma non affidarsi esclusivamente ad essa ed alle emozioni.

Scalping: comprare e vendere in poco tempo

Molti investitori decidono provare a generare un profitto utilizzando la cosiddetta strategia dello scalping. Si tratta di una strategia di investimento nel breve termine, che richiede ai traders si effettuare operazioni di compravendita di asset nel giro di poco tempo.

Gli investitori possono scegliere di assumere una posizione long – ovvero di acquistare un asset e di attendere che aumenti di valore per rivenderlo e generare una plusvalenza – oppure una posizione short, la quale prevede di vendere allo scoperto un determinato asset, fiduciosi che il suo valore si ridurrà nel giro di poco tempo.

Nel caso in cui si decida di assumere una posizione short si dovrà essere bravi a gestire le vendite allo scoperto. Per ridurre il rischio connesso all’investimento e per provare ad ottimizzare le proprie posizioni finanziarie è utile leggere la spiegazione sulla vendita allo scoperto proposta dal portale specializzato Tradingonline.com, al fine di scoprire quali sono i vantaggi di questa strategia e quali sono gli errori più frequenti a cui fare attenzione.

Swing trading

Una strategia molto diffusa, soprattutto tra gli investitori alle prime esperienze, è lo swing trading. Si tratta di un’altra tecnica di investimento a breve termine, la quale prevede che il trader chiuda la sua posizione finanziaria non appena si verifichi un’inversione della tendenza.

L’idea alla base dello swing trading è il ridurre al minimo le perdite: chiudere l’operazione finanziaria non appena il valore dell’asset smette di crescere significa evitare di azzerare gli eventuali profitti e di registrare perdite. La strategia descritta non è però quella ottimale per chi vuole rischiare di più per tentare di ottenere dei profitti maggiori, infatti non è molto utilizzata dagli investitori con maggiore esperienza.

Strategia a lungo termine

Le due strategie di investimento descritte in precedenza sono pensate per chi vuole operare nel breve termine, ma il trading può essere una soluzione vantaggiosa anche per chi intende aprire delle posizioni finanziarie a lungo termine.

Gran parte dei traders che investono a lungo termine sfruttano lo strumento della leva finanziaria, scegliendo di utilizzare una leva tra 10 e 30. Grazie alla leva finanziaria si ha la possibilità di operare con delle somme maggiori rispetto al proprio capitale di partenza e dunque di provare a generare dei profitti interessanti anche con un piccolo capitale personale. Va ricordato però che la leva finanziaria può anche portare a perdite ingenti nel caso non venga utilizzata con prudenza e venga impiegata per previsioni finanziarie non corrette.

Una valida strategia di trading a lungo termine prevede una differenziazione del portafoglio per ridurre il rischio complessivo di investimento aprendo delle posizioni con asset differenti e che fanno riferimento a settori anche molto diversi tra di loro.