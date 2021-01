Covid-19 in Basilicata: nell’ultimo giorno 100 guarigioni, 59 nuovi casi e 2 decessi

1.105 tamponi molecolari processati, 59 positivi tra i lucani e 100 guariti. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Nell’ultimo giorno si registrano altri due decessi. I tamponi antigenici processati sono stati invece 1.465. Ecco il dettaglio.

RICOVERI IN AUMENTO – Ieri erano 88, 2 persone decedute, e oggi sono 93. Quindi 8 persone in più in ospedale. Al “San Carlo” di Potenza 32 nelle malattie infettive, 30 in pneumologia, 13 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 8 nelle malattie infettive, 6 in pneumologia e 1 in terapia intensiva;

59 I NUOVI POSITIVI LUCANI – 3 Acerenza, 1 Atella, 2 Avigliano, 3 Balvano, 1 Bella, 1 Castelmezzano, 1 Castelsaraceno (domiciliato a Lauria), 1 Francavilla in Sinni, 2 Genzano di Lucania, 1 Lauria, 2 Lavello, 1 Marsicovetere, 2 Matera, 1 Montalbano Jonico, 1 Paterno, 12 Picerno, 2 Pignola, 2 Policoro, 7 Potenza, 1 Rapolla, 3 Rionero in Vulture, 1 Ruoti, 1 San Martino d’Agri, 1 Satriano di Lucania, 1 Tito (domiciliato a Matera), 1 Tramutola, 3 Tursi, 1 Venosa (domiciliato a Civitanova Marche);

100 I GUARITI NELL’ULTIMO GIORNO – 5 Avigliano, 59 Baragiano (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Forenza, 1 Grassano, 1 Grumento Nova, 1 Lagonegro, 4 Lauria, 1 Maratea, 1 Marsico Nuovo, 4 Matera, 4 Melfi, 1 Picerno, 4 Pignola, 1 Pisticci (domiciliato a Potenza), 3 Policoro (n. 1 domiciliato a Scanzano Jonico), 2 Potenza, 6 Ruvo del Monte. Guariti non residenti ma domiciliati in Basilicata: 1 lombardo domiciliato a Melfi.

2 DECESSI NELL’ULTIMO GIORNO – Non ce l’hanno fatta una 74enne di Castelluccio Inferiore e un 87enne di Vietri di Potenza. Entrambi erano stati ricoverati al “San Carlo” di Potenza a causa delle complicazioni post contagio;

Sono attualmente 6.709 i positivi in Basilicata, di cui 6.616 in isolamento domiciliare. 300 i decessi per e con Covid-19 dall’inizio dell’emergenza. 5.402 i guariti.

