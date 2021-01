Il calendario di Sant’Angelo Le Fratte nelle case dei santangiolesi. Il sindaco Laurino: “Che sia un segnale di speranza per il nuovo anno”

E’ stato realizzato il calendario per il 2021 dall’amministrazione comunale di Sant’Angelo Le Fratte, fortemente voluto dal sindaco, Michele Laurino, che con questa iniziativa intende lanciare un segnale di speranza in tempi di pandemia. “Un modo per ricordarci che esiste un tempo fatto di speranza, sogni, creatività, futuro e rispetto per le persone, per l’ambiente e per i valori essenziali, per essere noi, nonostante il Covid-19”, ha dichiarato il primo cittadino a melandronews.it. “Continua per questo, e per sostenere la cultura, il calendario 2021 del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, un calendario davvero speciale con immagini colorate del Borgo “BEL” (Borghi Eccellenti Lucani), Comune capofila, a sostegno della cultura e soprattutto pieno di fantasia, colori e significati che ogni mese ci ricordano chi siamo, guardando le bellezze del straordinario borgo con i suoi Murales, sculture, monumenti, Pinacoteca, Chiesa, Cantine, il santo patrono San Michele Arcangelo con i suoi scorci e panorami da mozzafiato”.

Da Sant’Angelo Le Fratte un messaggio forte, che rimette al centro l’umanità, ma anche un’idea regalo (il calendario viene distribuito gratuitamente a tutte le famiglie del borgo e del paese delle Cantine) che sostiene la cultura per questo strano periodo che stiamo vivendo e del 2020 che ci ha lasciato. Con la speranza di vivere tempi migliori già in questo 2021, ritrovando gioia e speranza per il futuro.

