COVID-19 IN BASILICATA, L’AGGIORNAMENTO – Calano ancora i tamponi, non i contagi: 49. I guariti 10, 2 i decessi

Solo 514 i tamponi processati ieri in Basilicata, con 49 positività. Di peggio in peggio per quanto riguarda il numero dei tamponi processati, sempre di meno, mai di più. E ribadiamo, ancora una volta, ben lontani dai 3mila ‘promessi’. Forse, 3mila in una settimana. Sono 10 i guariti, 2 le persone decedute. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 89 – Al “San Carlo” di Potenza 35 nelle Malattie Infettive, 29 in Pneumologia, 9 in Medicina d’Urgenza, 3 in Terapia Intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 6 nelle Malattie Infettive, 6 in Pneumologia e 1 in Terapia Intensiva;

49 I POSITIVI LUCANI – 2 Acerenza, 3 Avigliano, 1 Brienza, 1 Calvello, 3 Lavello, 2 Matera, 5 Melfi, 1 Muro Lucano, 5 Paterno, 1 Pietragalla, 2 Policoro, 7 Potenza, 5 Rapolla, 1 Rionero in Vulture, 1 San Chirico Nuovo, 3 Sant’Angelo Le Fratte, 1 Tramutola, 5 Venosa;

I GUARITI SONO 10 – 1 Brienza, 1 Irsina, 2 Matera, 1 Melfi, 1 Montalbano Jonico, 1 Pescopagano, 1 Policoro, 1 Potenza, 1 Scanzano Jonico;

2 LE PERSONE DECEDUTE, di Genzano di Lucania e Muro Lucano.

Gli attuali positivi in Basilicata sono 6.702, di cui 6.613 in isolamento domiciliare. 285 i deceduti, 5.142 i guariti.

Claudio Buono