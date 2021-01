Neve in Basilicata, domani 18/1 scuole chiuse in molti Comuni. Ecco dove [in aggiornamento]

Scende copiosa la neve sul tutto il territorio della Basilicata, sin dal primo pomeriggio. Anche sul capoluogo Potenza e anche, particolarmente in provincia. Al momento qualche problema è stato segnalato sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, tra gli svincoli di Vietri di Potenza. Ma sono comunque in azione i mezzi spartineve dell’Anas. A Potenza città in azione i mezzi dell’Acta. A causa della neve, molti sindaci lucani hanno disposto la chiusura delle scuole nei rispettivi Comuni per la giornata del 18 gennaio.

Di seguito la lista dei Comuni dove le scuole resteranno chiuse, che verrà aggiornata: Brienza, Sasso di Castalda, Gallicchio, Ruoti, Lagonegro, Guardia Perticara, Corleto Perticara, Rapone, Armento, San Chirico Raparo, Balvano, Muro Lucano, San Fele, Abriola, Picerno, Moliterno, Pignola, Pescopagano, Rivello, Savoia, Castronuovo S.Andrea, Bella;

In altri Comuni, come Vietri di Potenza, le scuole resteranno chiuse giuste ordinanze dei Sindaci, per la situazione di emergenza sanitaria.

Claudio Buono