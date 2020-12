Coronavirus. In Basilicata 154 nuovi casi e 68 guariti

Sono 154 i nuovi casi di contagio che riguardano i lucani, oltre ad altri 9 casi di persone non residenti in Basilicata. Nell’ultimo giorno sono stati processati 1.476 tamponi. 178 i ricoverati, di cui 21 in terapia intensiva. 68 i guariti. Nell’ultimo giorno non si registrano decessi.

I nuovi casi in Basilicata:

1 Acerenza

2 Albano di Lucania

13 Avigliano (1 dom. ad Acerenza)

1 Barile domiciliato a Potenza

2 Bella

2 Bernalda

1 Castelgrande

2 Castelsaraceno

3 Lagonegro

1 Latronico

19 Laurìa

3 Lavello

3 Marsicovetere

15 Matera

5 Melfi

1 Miglionico

1 Moliterno

3 Montalbano Jonico

1 Montemilone

1 Montemurro

1 Montescaglioso

2 Muro Lucano

3 Nemoli

2 Nova Siri

4 Oppido Lucano

8 Paterno

6 Pietragalla di cui 1 domiciliato a Potenza

1 Pignola

10 Policoro

21 Potenza

1 Ripacandida

1 Rapolla

3 Rionero in Vulture

1 Ruoti

1 San Chirico Nuovo

1 San Severino Lucano

3 Scanzano Jonico

1 Senise

1 Tito

1 Tramutola

2 Vaglio

I casi di guarigione:

1 Avigliano

1 Banzi

1 Forenza

6 Genzano di Lucania

1 Grumento Nova

5 Lauria

3 Lavello

2 Marsicovetere

2 Matera

3 Melfi

1 Noepoli

2 Palazzo san Gervasio

2 Paterno

6 Rapolla

7 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

7 Rotonda

8 Venosa

9 Viggianello

Redazione