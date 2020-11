Covid-19, in Basilicata 172 nuovi casi tra i lucani. 3 deceduti e 60 guariti, ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Sono 172 i lucani, tra domiciliati (3) e residenti (169) risultati positivi al Covid-19 in Basilicata nell’ultimo giorno. E’ il risultato dei 1.446 tamponi processati nella giornata di ieri nei laboratori lucani. Si registrano purtroppo altri tre decessi, per un totale di 142 vittime con e per coronavirus dall’inizio dell’emergenza. Ecco i dettagli.

I nuovi casi di positività: 1 di Buccino domiciliato a Pignola; 2 di Rocca Imperiale (Cosenza) domiciliati a Nova Siri; 2 Barile; 16 Bernalda; 6 Brienza; 3 Cancellara; 2 Corleto Perticara (di cui 1 domiciliato a Policoro); 1 Ferrandina; 2 Gorgoglione; 4 Lagonegro; 1 Lauria; 5 Lavello; 2 Marsicovetere; 25 Maschito; 11 Matera 1 domiciliato Pisticci; 2 Moliterno; 5 Montemurro; 2 Montescaglioso; 3 Nova Siri; 1 Palazzo; 1 Paterno; 2 Picerno; 9 Pignola (di cui 2 domiciliati a Potenza); 9 Pisticci; 3 Policoro; 9 Potenza (di cui 1 domiciliato a Rionero in Vulture); 1 Rapolla; 15 Rionero in Vulture; 1 Roccanova; 3 Sarconi; 10 Satriano di Lucania (alcuni già segnalati dal Sindaco qualche giorno fa); 1 Scanzano Jonico; 2 Stigliano; 4 Tito; 2 Tolve; 2 Venosa; 2 Viggiano;

La situazione negli ospedali. Due ricoverati in più rispetto a ieri. Oggi sono 166. Aumento anche in terapia intensiva: ieri 22, oggi 25. Questa la situazione: al “San Carlo” di Potenza 35 nelle malattie infettive, 30 in pneumologia, 14 in terapia intensiva e 14 in medicina d’urgenza. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 52 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia e 11 in terapia intensiva;

Guariti e deceduti. Buono il dato dei guariti, che risultano essere 60 nell’ultimo giorno. Negativo quello riferito ai decessi: altri 3, come ieri. Sono decedute tre persone di Palazzo San Gervasio, Lavello e Aliano (ma domiciliato a Potenza)

Claudio Buono