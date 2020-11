Potentino, i Carabinieri denunciano 8 persone e ne segnalano 12. Scoperte armi, droga e guida in stato di ebbrezza

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, continua nelle attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie stradali di comunicazione, sostenendo, altresì, la delicata fase connessa al fenomeno epidemiologico “Coronavirus”, quindi verificando che vengano di volta in volta rispettate le prescrizioni impartite dalle Autorità nazionali e locali. Nel dettaglio, all’esito delle diverse indebite condotte accertate, i Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e Compagnia hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 8 persone, responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale, sequestrando 1 pistola, 4 coltelli, 1 manganello e 33 grammi di droga, di varia tipologia. In particolare, nel corso dei controlli, a:

Chiaromonte e Marsico Nuovo , ove, in due diverse circostanze di tempo e luogo, un 36enne ed un 46 enne, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati sorpresi in possesso di un coltello a serramanico, senza giustificato motivo, occultato all’interno degli abitacoli delle rispettive autovetture. Le due armi bianche sono state sequestrate;

, un 26enne, il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è trovato in possesso di due coltelli a scatto, senza giustificato motivo, nascosti nel cruscotto dell’auto e sottoposti a sequestro; Picerno , un 22enne, che, nel corso delle operazioni di perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un bastone telescopico in acciaio, senza giustificato motivo, celato nel cruscotto del veicolo. L’arma impropria è stata sequestrata;

, ove un soggetto, dopo essere stato sottoposto ad accertamento tramite apparecchio “etilometro”, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sequestrato; San Nicola di Melfi, una 24enne, la quale, colta alla guida dell’autovettura in uso ed in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo essere stata sottoposta ad esami tossicologici, è risultata positiva ai “cannabinoidi”. Il documento di guida le è stato ritirato.

Nel veicolo, in cui viaggiava anche un altro giovane, i Carabinieri, eseguendo una perquisizione, hanno rinvenuto uno “spinello”, confezionato con tabacco misto a “marijuana”, e un trita-erba, in cui sono stati rinvenuti residui della medesima droga. Entrambi i ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Potenza per uso personale di sostanze stupefacenti. Inoltre, durante i servizi anzidetti, a:

San Chirico Nuovo , un 35enne, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo, calibro 38, con matricola illeggibile poiché in parte ossidata, priva di munizionamento. L’arma rinvenuta era avvolta in un foglio di carta bianca e nascosta in un vaso ornamentale, in prossimità della porta d’ingresso dell’abitazione del soggetto. La stessa è stata immediatamente sequestrata mentre l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di arma comune da sparo;

Il ragazzo, all’esito degli accertamenti, è stato denunciato all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Infine, sono state segnalate alle competenti Prefetture, per uso personale di stupefacenti, 7 persone residenti a Genzano di Lucania e Roccanova, ed altre 3 domiciliate nella provincia di Napoli, sorprese in possesso di complessivi 6 grammi di droga, del tipo “hashish” e “marijuana”, sequestrati.