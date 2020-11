La Basilicata su Canale 5. Stasera nella finale di ‘Tu si que vales’ il comico Dino Paradiso

A ‘Tu si que vales’, in programma stasera su Canale 5, ritorna il comico lucano Dino Paradiso, che nella puntata del 31 ottobre scorso ha strappato risate ed applausi, riuscendo a conquistare il pubblico. Dino anche questa sera porterà sul palco la sua regione, la Basilicata, nella finale del programma . Nella scorsa puntata ha esordito raccontando che i lucani sono meno dei cinghiali e rischiano di essere soppressi “se i cinghiali si organizzano”. Poi un bellissimo monologo che fa davvero ridere e riflettere. La sua esibizione del 31 ottobre è piaciuta tanto al pubblico ma anche alla qualificata ‘giuria vip’, composta da Teo Mammucari, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Tante risate la scorsa volta anche da parte di Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, che si è lasciata andare a più di qualche “Bravo!”. Dino Paradiso ha passato il turno nella scorsa puntata, premiato dalla giuria popolare (con l’80% dei voti) e da quella vip. Dino Paradiso non ha bisogno di presentazioni, essendo molto bravo e già noto, con alle spalle già partecipazioni importanti anche in tv. E’ nativo di Bernalda. Questa sera tutti a tifare per lui sintonizzandosi su Canale 5.

Claudio Buono

