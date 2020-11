Coronavirus, in Basilicata 210 nuovi contagi tra i lucani e 3 decessi. Ma ci sono 104 guariti

Sono 210 i lucani che nell’ultimo giorno sono risultati positivi al Covid. Nella giornata di ieri, in Basilicata sono stati processati 1.586 tamponi. Oltre ai lucani, diagnosticati anche altri 11 casi, di cui cinque su pugliesi che hanno fatto il tampone in Basilicata, 1 Eboli, 1 Buccinasco (Milano) domiciliato a Rotonda, 1 Laino Castello (Cosenza) domiciliato a Rotonda, 1 Bovino (Foggia) domiciliato a Potenza, 1 Tortora (Cosenza) domiciliato a Lagonegro, 1 Sant’Andrea di Conza (Avellino) domiciliato a Potenza.

I nuovi casi di contagio in Basilicata. 6 Avigliano (1 domiciliato – Potenza), 4 Barile, 1 Bella, 3 Bernalda (1 domiciliato Ferrandina), 9 Calvello, 1 Campomaggiore, 3 Cancellara, 1 Colobraro, 1 Corleto, 3 Ferrandina, 1 Garaguso, 1 Grassano, 4 Lagonegro, 10 Lauria, 1 Marsico Nuovo, 4 Marsicovetere, 44 Matera, 3 Melfi 1 domiciliato Lavello, 1 Montalbano J, 1 Montemilone, 5 Montemurro, 6 Montescaglioso, 4 Muro Lucano, 2 Nova Siri, 2 Palazzo, 1 Picerno, 4 Pignola (1 domiciliato Potenza), 8 Pisticci, 2 Policoro (1 domiciliato Nova Siri), 54 Potenza (1 domiciliato Lagonegro), 1 Pignola, 1 Rionero, 2 Rapolla, 2 Rivello, 1 Rotonda, 1 San Chrico N., 1 Sant’Arcangelo, 1 Sarconi, 1 Sasso di Castalda, 2 Satriano di Lucania (1 domiciliato a Potenza, ma a Satriano il sindaco ha reso noto di altri nuovi casi), 1 Spinoso, 2 Tito (1 domiciliato Potenza), 2 Tricarico, 3 Vaglio, 1 Viggiano.

La situazione negli ospedali. I ricoverati sono 164. A Matera, 49 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia, 10 in terapia intensiva. A Potenza 35 nelle malattie infettive, 34 in pneumologia, 14 in medicina d’urgenza, 12 in terapia intensiva;

I guariti sono ben 104: 1 Accettura, 2 Atella, 3 Forenza, 13 Genzano di Lucania, 1 Latronico, 1 Lauria, 22 Lavello, 1 Marsiconuovo, 2 Marsicovetere, 2 Matera, 7 Melfi, 8 Moliterno, 6 Montemilone, 1 Montescaglioso, 12 Palazzo San Gervasio, 1 Paterno, 1 Rionero in Vulture, 8 Ripacandida, 1 Sant’Arcangelo, 11 Venosa;

Le persone decedute con e per coronavirus sono 3: 1 di Vietri di Potenza, 1 di Lavello e 1 di Calvello. Salgono quindi a 139 i deceduti dall’inizio dell’emergenza in Basilicata.

