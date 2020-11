Covid-19, 218 nuovi casi tra i lucani. Decedute 3 persone, 36 i guariti e 181 ricoverati

Sono 218 i lucani risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. A loro, vanno aggiunte altre 14 positività che riguardano 12 pugliesi, 1 di Ancona e 1 di Mendicino domiciliato a Lagonegro, che hanno fatto tampone in Basilicata. Quelli processati nell’ultimo giorno sono stati 2.087. Tre le persone decedute nell’ultimo giorno.

Sono 181 le persone ricoverate. A Matera, 61 nelle malattie infettive, 12 in pneumologia, 12 in terapia intensiva. A Potenza 25 in pneumologia, 39 nelle malattie infettive, 17 in medicina d’urgenza e 15 in terapia intensiva;

I guariti e deceduti. Sono 36 i guariti: 1 Lavello, 3 Roccanova, 1 Melfi, 3 Genzano di Lucania, 2 Maratea, 1 Montemilone, 3 Lauria, 2 Moliterno, 1 Tramutola, 1 Viggianello 1 Marsiconuovo, 2 Avigliano, 1 Calderara di Reno (BO), 1 Banzi, 2 Potenza, 4 Venosa, 3 Senise, 3 Lavello, 1 Pietrapertosa;

I nuovi casi di contagio:

1 Aliano

16 Avigliano domiciliati Tito

1 Balvano domiciliato Tito

1 Baragiano

1 Barile

3 Bella

2 Bernalda

2 Calvello

1 Castelluccio Inf

1 Castelmezzano

1 Corleto

7 Ferrandina

1 Filiano

2 Grottole

1 Grumento

1 Irsina

9 Lagonegro

6 Latronico

11 Lauria 1 domiciliato Castelsaraceno

1 Lavello

1 Marsiconuovo

1 Marsicovetere

37 Matera

8 Melfi

1 Moliterno

2 Montemurro

2 Montescaglioso

1 Nemoli

2 Nova Siri

14 Paterno 1 domiciliato Marsicovetere 1 Matera

1 Pietragalla

4 Pignola 1 domiciliato Potenza 1 Cancellara

1 Pisticci

1 Policoro

1 Pomarico

19 Potenza 2 domiciliati Tito

10 Rionero

1 Ripacandida

1 Rivello

3 Rotonda

2 Ruoti

1 Ruvo del Monte

1 Salandra

2 San Fele

11 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

2 Sasso di Castalda

3 Satriano

1 Tito

1 Tramutola

3 Tricarico

2 Venosa

7 Viggianello

1 Viggiano domiciliato a Satriano di Lucania

