“La memoria alimenta il futuro”. Per il 40° anniversario dal sisma del 1980 il ministro Speranza ospite a Balvano

“La memoria alimenta il futuro”. E’ questo il nome dell’iniziativa organizzata a Balvano in occasione del 40° anniversario dal terremoto del 1980. Ad organizzarla il Comune, il 23 novembre prossimo con diversi appuntamenti nell’arco della giornata. In mattinata, alle ore 10:30, il ministro Roberto Speranza parteciperà, con il sindaco Costantino Di Carlo e le altre autorit, alla Santa Messa che sarà officiata dal Vescovo Mons. Salvatore Ligorio. Nel pomeriggio, alle ore 19, una fiaccolata da Via Giovanni Paolo II alla Chiesa Madre, dove 40 anni fa persero la vita 77 persone. Alle 19.45 la scopertura della targa per il quarantesimo anniversario nei pressi del Municipio.

