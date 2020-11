Coronavirus, in Basilicata 4 decessi in un giorno e 102 nuovi casi di positività al virus

Sono 102 i lucani risultati positivi al Covid-19 nei 1.158 tamponi processati nell’ultimo giorno nei laboratori accreditati dalla Regione Basilicata. Oltre ai 102 lucani, sono risultati positive al virus anche altre 46 persone non lucane. Nel dettaglio i dati comunicati dalla Regione Basilicata.

Aumenta ancora il numero dei ricoverati, che sale a 113. Al “San Carlo” di Potenza 33 nelle malattie infettive, 20 in pneumologia, 6 in terapia intensiva e 11 in medicina d’urgenza. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 30 nelle malattie infettive, 4 in pneumologia e 9 in terapia intensiva.

I nuovi positivi lucani. 1 Accettura, 1 Anzi, 3 Avigliano, 1 Balvano (residente a Balvano, ma domiciliato a Potenza dove vive con la famiglia, quindi nessun caso presente sul territorio balvanese), 1 Barile, 4 Ferrandina, 2 Forenza, 2 Garaguso, 1 Genzano di Lucania, 1 Grumento Nova, 2 Irsina, 3 Lagonegro, 3 Latronico, 1 Laurenzana, 7 Lauria, 11 Lavello, 1 Maratea, 3 Marsiconuovo, 8 Matera, 3 Melfi, 1 Montalbano Jonico, 1 Oppido Lucano, 1 Palazzo San Gervasio, 2 Paterno, 2 Pignola, 3 Pisticci, 1 Policoro, 8 Potenza (di cui uno domiciliato a Lauria), 3 Rapolla, 4 Rionero in Vulture, 4 Rotonda, 1 Salandra, 1 Sant’Arcangelo, 1 Scanzano Jonico, 2 Senise, 1 Stigliano, 1 Tito, 1 Tolve, 4 Venosa, 1 Viggianello. Gli altri 46 positivi riguardano 39 pugliesi, 1 di Torino, 1 di Caserta, 1 di Milano, 1 di Teora, 1 di Rocca di Papa domiciliato a Potenza, 1 di San Nicola Arcella domiciliato a Marsicovetere e 1 di Siracusa domiciliato a Rotonda

I guariti nell’ultimo giorno sono 21. 8 a Venosa, 4 a Potenza, 2 a Castelluccio Inferiore, 1 a Ripacandida, 1 a Castelsaraceno, 1 ad Episcopia, 1 Policoro, 1 a Lauria, 1 Avigliano, 1 Tramutola.

Aumentano i decessi. Nell’ultimo giorno 4 persone sono decedute. 2 di Lavello, 1 di San Fele e 1 di Potenza. I decessi in Basilicata salgono così a 63.

