Speronano la Polizia ma vengono bloccati allo svincolo di Picerno. Arrestati 4 giovani di Tito in possesso di 1 kg di hashish

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Potenza sul territorio di questo Capoluogo volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto 4 giovani di Tito, alcuni dei quali con precedenti di polizia. I poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, infatti, a bordo di autocivette, nel corso di un servizio mirato alla repressione del traffico di droga nelle piazze dei comuni di questa provincia, notavano all’interno di due auto, che stavano percorrendo la strada comunale “Savoia”, persone note nell’ambiente degli spacciatori titesi. Pertanto, gli investigatori decidevano di fermare le auto all’altezza dello svincolo autostradale di Picerno per procedere ai dovuti controlli. Tuttavia, i conducenti non si fermavano all’alt della Polizia di Stato e speronavano un veicolo di servizio disfacendosi di una busta, successivamente recuperata e contenente circa 1 kg di hashish.

Dopo un breve inseguimento i quattro giovani venivano intercettati e arrestati; le successive perquisizioni domiciliari consentivano di rinvenire anche un etto tra hashish e marijuana. I quattro titesi su disposizione della A.G. sono stati condotti presso la locale casa circondariale A. Santoro in attesa dell’udienza di convalida. Permane sempre alta l’attenzione nei riguardi dello spaccio in questa Provincia da parte della Polizia di Stato.