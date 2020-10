Come spedire un pacco in Germania dalla Basilicata

Non sono pochi i lucani che nel passato più o meno lontano si sono trasferiti in Germania per cercare lavoro e condizioni di vita migliori di quelle che la Basilicata stava loro offrendo.

Se una persona a te vicina, un amico, un parente o un cliente della tua azienda abita in una delle città tedesche, potresti essere interessato a scoprire di più su come spedire un pacco dalla Basilicata in Germania.

Continua la lettura per approfondire l’argomento e sapere come fare per risparmiare anche con i corrieri che offrono un servizio rapido, sicuro e di alto livello.

Spedisci un pacco direttamente da casa

Spesso pensiamo che per spedire un pacco in Italia o in un altro Paese del mondo come, per esempio, la Germania, si debba andare all’ufficio postale e affidarsi a ciò che ci suggerisce la persona che ci accoglie allo sportello.

In realtà, questa è solo un’opzione che si può utilizzare per effettuare una spedizione e, il più delle volte, non è nemmeno la più economica e rapida.

Grazie a ParcelABC , per esempio, hai la possibilità che sia il corriere a passare da casa tua per ritirare il tuo pacco che spedirai, quindi, senza uscire di casa.

Raggiungi i tuoi familiari in Germania

In un pacco puoi inserire regali per i tuoi familiari che si sono trasferiti a Berlino, Francoforte, Monaco o in qualsiasi altra città tedesca.

Ricevere un pacco proveniente dalla propria terra è sempre motivo di gioia per chi è lontano ed è costretto a non vedere i propri cari per lunghi periodi di tempo.

Prima di preparare la spedizione, a ogni modo, verifica nei termini e condizioni del corriere quali prodotti sono vietati, così da evitare ritardi o disguidi in consegna.

Quest’ultima avvertenza è valida soprattutto nel caso di spedizioni di generi alimentari, evento comune soprattutto se è un figlio a vivere in un Paese dove non è semplice mangiare come a casa.

Compara i prezzi e scegli il più basso

Negli ultimi tempi sono nati alcuni siti web che ci semplificano la vita e ci permettono di risparmiare molti soldi comparando le varie offerte relative a servizi e prodotti in un determinato settore.

Nel campo delle spedizioni, è sbarcato in Italia ParcelABC, sito inglese che dà la possibilità di spedire in tutto il mondo, Germania compresa, a prezzi davvero minimi.

Il funzionamento del servizio è piuttosto intuitivo e le informazioni fornite nella schermata di dettaglio di ogni soluzione sono complete e chiare.

Prima di confermare la prenotazione della spedizione è possibile verificare il nome del corriere, la data prevista per il ritiro a domicilio e quella per la consegna al destinatario.

Come spedire un pacco assicurato

Grazie allo stesso servizio appena descritto è possibile anche assicurare il pacco che intendi spedire dalla Basilicata in Germania sia in modo gratuito, sia a pagamento.

ParcelABC fornisce un’assicurazione gratuita fino a un massimo di 25€ di valore della merce, mentre per importi superiori propone un’opzione a pagamento indicando il prezzo nella pagina di conferma dell’ordine.

Nulla vieta di affidarsi a un’assicurazione esterna soprattutto nel caso di invii speciali, di valore particolarmente elevato.