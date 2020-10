Cose da non dimenticare per un viaggio in Canada

Anche se al momento non è possibile recarsi in Canada a causa della crisi mondiale dovuta al Coronavirus, è bello sognare il momento in cui questo sarà di nuovo possibile. Chi desidera recarsi in Canada quando sarà nuovamente possibile, per una vacanza o un viaggio d’affari, deve preparare alcune cose. In questo articolo descriviamo ciò a cui si dovrebbe prestare attenzione.

Richiesta dell’autorizzazione digitale di viaggio: l’eTA Canada

Per poter fare ingresso in Canada si deve essere in possesso di un passaporto che è valido per almeno un altro giorno dopo la ripartenza dal Paese. Pertanto, verifica prima di tutto se il tuo passaporto ha abbastanza validità residua. Tutti i viaggiatori che desiderano recarsi in Canada hanno inoltre bisogno di un’eTA Canada o di un visto. Per la maggior parte dei viaggiatori un’eTA è sufficiente e non è necessario richiedere un visto. Se hai un passaporto rilasciato da uno dei Paesi esenti dal visto e soddisfi tutti i requisiti per l’eTA, puoi richiedere l’eTA Canada in modo facile e veloce online. La maggior parte dei Paesi europei fa parte di questi Paesi esenti da visto, fra cui l’Italia.

Tieni in considerazione che l’eTA consente di rimanere in Canada per un massimo di 6 mesi consecutivi e che con un’eTA non è consentito entrare a far parte di un datore di lavoro canadese. Se hai intenzione di rimanere in Canada per più di 6 mesi, o di lavorare per un datore di lavoro canadese, dovrai richiedere un visto o un permesso di lavoro. Questi sono solo alcuni dei requisiti legati all’utilizzo dell’eTA.

Pagare in Canada

In Canada i pagamenti non vengono effettuati con euro, ma con dollari canadesi. Non è necessario cambiare denaro prima della partenza. Gli uffici di cambio hanno spesso tassi di cambio sfavorevoli e dovrai pagare una commissione. Di solito è più facile prelevare dollari da un bancomat all’arrivo in Canada. Di solito lo si può fare in aeroporto. Può essere utile portare una carta di credito accanto alla carta bancaria, perché in Canada molti pagamenti vengono effettuati con carta di credito. Tieni però conto del fatto che può essere più costoso pagare con una carta di credito che con un normale carta di debito, perché le società delle carte di credito spesso addebitano spese di transazione elevate.

Attenzione: per motivi di sicurezza, molte banche italiane hanno bloccato l’uso delle carte bancarie al di fuori dell’Europa. Verifica quindi prima della partenza se è possibile utilizzare la tua carta bancaria per prelevare in Canada o se è necessario attivare questa opzione.

Natura bellissima in un Paese enorme

Il Canada è il secondo Paese più grande del mondo. Infatti, nel Paese ce n’è per tutti i gusti. Vi sono bellissimi parchi nazionali, come Banff National Park e Jasper National Park, per citarne solo due, ma anche città che meritano sicuramente una visita. Citiamo Vancouver e Ottawa, la capitale del Paese, ma anche Québec con il famoso Château Frontenac e Montreal, la seconda città più popolosa del Canada.

Documenti importanti

È importante portare con sé almeno i seguenti documenti: il passaporto, i biglietti aerei, i documenti relativi all’assicurazione di viaggio, la carta bancaria ed eventualmente una carta di credito. Inoltre, è molto importante richiedere prima della partenza un’eTA Canada o un visto e portarlo con sé in Canada.

Una richiesta di visto è più costosa e complicata di una richiesta di eTA. Per la maggior parte dei turisti e viaggiatori d’affari vale che l’eTA è sufficiente. Se si soddisfano tutti i requisiti legati all’utilizzo dell’autorizzazione di viaggio, l’eTA può essere richiesta facilmente online. L’eTA Canada ha una validità di ben 5 anni dal rilascio e i soggiorni in Canada con un’eTA possono durare al massimo 6 mesi, più che abbastanza per visitare qualche città e alcuni parchi nazionali del Paese. L’eTA può essere utilizzata per un numero illimitato di viaggi effettuati durante il periodo di validità.