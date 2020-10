Traslochi: i vantaggi del fare un preventivo online

Organizzare un trasloco non deve per forza diventare un’operazione stressante e, soprattutto, costosa.

Oggigiorno, come anche moltissime altre operazioni, persino le prime fasi di un trasloco, che sia dell’abitazione o dell’ufficio, possono essere effettuate la rete, sfruttando i portali ufficiali delle principali ditte del settore, come per esempio Sinibaldi.

Si tratta di una realtà di riferimento che mostra una particolare attenzione verso le esigenze dei clienti, organizzando e gestendo tutte le operazioni con estrema cura e mettendo a disposizione di aziende e privati un sito di facile consultazione.

Infatti, qui puoi fare un preventivo online per il trasloco inserendo semplicemente dati quali i luoghi di ritiro e consegna e la tipologia di beni da movimentare. Il vantaggio maggiore sarà quello di avere già un’idea piuttosto precisa della spesa che si affronterà, così da poter affrontare le tappe successive con serenità, indicando persino i tempi nei quali si desidera che vengano effettuate.

Fare una valutazione preliminare con un sopralluogo

Nonostante il margine di variazione del preventivo possa risultare minimo, per consentire alla ditta di traslochi di organizzare al meglio il trasporto si renderà praticamente indispensabile un sopralluogo.

Ciò permetterà ai professionisti del settore di valutare quanti camion utilizzare e come imballare adeguatamente gli elementi più ingombranti, magari procedendo allo smontaggio per movimentarli in maniera più agevole, il numero delle scatole da impiegare e persino la tipologia di carta da imballaggio più adeguata.

A secondo della distanza tra il punto di partenza e quello di arrivo, dei tempi richiesti, nonché della tipologia di mezzi da utilizzare, il preventivo potrà poi diventare chiaro e definitivo.

Le tipologie di trasloco disponibili

Come già accennato, non è solo la quantità di beni da trasportare a poter modificare un preventivo di spesa, ma anche la loro tipologia.

Vi sono i classici mobili, da trattare con una certa cura, gli elettrodomestici, da proteggere per evitare che possano danneggiarsi e persino strumenti musicali, veicoli o apparecchi medicali delicati che vanno imballati con una cura particolare e personalizzata.

Il trasporto di vetture, ad esempio, potrebbe essere richiesto sia da un privato che da un concessionario che abbia necessità di traslocare il suo punto vendita. In questi casi, i grandi camion a più pianali potranno essere sia coperti che scoperti, a seconda della richiesta del cliente (nonché del valore dei mezzi) e certamente questo rappresenta un ulteriore elemento che può modificare un preventivo.

Carico e scarico della merce: cosa considerare

Qualora le dimensioni e la mole di mobili e altri elementi sia contenuta, potrebbero essere sufficienti alcuni uomini e carrelli su ruote per caricarli sui camion e scaricarli.

Ma, laddove il carico sia importante, autoscale e altri strumenti di sollevamento meccanico diventeranno pressoché indispensabili, specie per i piani alti. La presenza di un ascensore, infatti, può non essere sufficiente per una questione di limiti di peso e di spazio, per cui occorrerà ricorrere a piattaforme elevatrici anche ingombranti.

A seconda del luogo d’intervento, sarà necessario richiedere al Comune specifiche autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, evitando così sgradevoli multe: sarà cura dei traslocatori occuparsi anche di tali aspetti operativi.

Coprire ogni distanza con i traslochi nazionali e internazionali

Un’altra variante, per la quale un preventivo online può diventare determinate, è rappresentata dal fatto che il trasloco avvenga entro i confini nazionali o si spinga oltre.

Un trasloco nazionale, per quanto impegnativo possa essere, nella stragrande maggioranza dei casi viene attuato su strada; questo è vero anche qualora ci si sposti in zone straniere confinanti con l’Italia.

Al contrario, se i beni hanno una destinazione più lontana o persino oltreoceano, allora occorre che la ditta di traslochi predisponga il trasporto su aerei e navi cargo: gli imballi saranno molto più resistenti e diversi da quelli tradizionali, oltre a doversi standardizzare secondo le norme vigenti in tema di sicurezza, dalla disposizione al peso nelle stive.

Un paese straniero, poi, potrebbe richiedere oneri doganali da corrispondere e pratiche burocratiche da espletare: una ditta di traslochi professionale, quindi, includerà nel preventivo anche queste varianti di cui si farà carico.